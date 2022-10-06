YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırıldı

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırıldı

06.10.2022 21:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda 3 dünya rekoru kırıldı

Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 6. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası üçüncü gün yarışlarında 3 dünya rekoru kırıldı.

Kaş Belediyesi İnceboğaz Sosyal Tesisleri açıklarında düzenlenen CMAS Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nın üçüncü gününde paletsiz sabit ağırlık disiplininde 3 dünya rekoru kırıldı.

Erkeklerde büyükler kategorisinde 94 metreye dalan Hırvat sporcu Petar Klovar, yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Master erkekler 50-54 yaş kategorisinde Danimarkalı Jesper Stechmann 72 metreye inerek yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Türk Milli Takımı sporcularından Birol Özbek ise bu kategoride 56 metreyle ikinci sırada yer aldı.

Organizasyonda master erkekler 55-59 yaş kategorisinde yarışan Hollandalı Pete Botman 70 metre dalış yaparak, dünya rekoru kırdı.

Milli sporcu Birgül Erken ise master 50-54 yaş kategorisinde kadınlarda 33 metre dalarak, altın madalya kazandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende derece alan sporculara madalyaları verildi.

Törene, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Oğuz Aydın ve Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da katıldı.

Madalya töreninde konuşan Birgül Erken, "Bugün aslında yarışmayacaktım, hastaydım ve risk almak istemiyordum. Doktorumla görüştüm ve yarışmaya karar verdim, şimdi de buradayım. Ülkem adına çok gururluyum.” dedi.

Birol Özbek ise gelecek yıl çok daha iyi bir noktada olmak için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan yarışlarda kategorisinde 5. olan Görkem Gedik'in Türkiye rekoru kırdığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Karanlık Gece"nin gösterimi yapıldı59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Karanlık Gece"nin gösterimi yapıldı
Edirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildiEdirne kırmızısının elde edildiği bitki hasat edildi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecekCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödeyecek
Anahtar Kelimeler:
Kaş ilçesi rekor dalış

Antalya Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

İmsak
05:30
Sabah
06:50
Öğle
12:51
İkindi
16:07
Akşam
18:42
Yatsı
19:56
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Limona çok yanlış davranmışız: Bu şekilde etkisi 4-5 kat artıyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.