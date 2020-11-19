Serbest dalışçı Fatma Uruk bir dünya rekoruna daha imza attı

Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı.

Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova’nın rekorunu 67 metreyle egale etti ve bir yeni rekor daha kırdı.

