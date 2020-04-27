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Sercan Yıldırım Survivor'dan ayrılacak mı?

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 27.04.2020 17:45 | Son Güncelleme

2020 Survivor'da Sercan ayrılmak mı istiyor? İşte detaylar...

Survivor'un bu sene en önemli yarışmacılarından biri olan Sercan Yıldırım, Nisa aşkı ile gündeme gelmişti. Sercan geçtiğimiz bölümlerde sakatlanarak oyunlara çıkmamaya başladı. Sercan sakatlandıktan bir süre sonra oyun oynamak istedi. Oyuna çıkan oyuncu oyun yarısında tekrardan sakatlandı. Moral olarak çöken eski futbolcu, sakatlığı ile başa çıkmadığı gördü.

"KONSEYDE BENİ YAZIN"

Survivor'da nefes kesen dokunulmazlık oyununun galibi gönüllüler oldu. Gönüllüler, oyunu 7-0'a getirdi ancak skor 8-9'a kadar geldi. Final oyununda Nisa, Elif'i mağlup etti ve eleme konseyine gidecek takım Ünlüler olmuş oldu. Sercan Yıldırım, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın rahatsızlık sebebinin spazm olabileceğini belirtti ve doktor kontrolünde olduğunu söyledi. Sercan Yıldırım ise oyun alanına döndüğünde arkadaşlarına 'Konseyde beni yazın' dedi. Ünlüler ise bu duruma şaşkınlık içerisinde cevap vermedi. Sercan Yıldırım ayrılma talebi Acun Ilıcalı tarafından değerlendirilecek.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen ve 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.


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