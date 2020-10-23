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Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Bir dönem A Milli Takım formasını terleten, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giyen Sercan Yıldırım, Bursa'da kendi adıyla futbol okulu kurdu. Kayıtlarına yeni başlanan ve 5-12 yaş grubu çocukların başvurabildiği okul, yoğun talep görüyor. Eski futbolcu 2010 yılında Bursaspor forması giydiği dönemde Süper Lig'de şampiyonluk yaşamıştı. Son olarak 2020 yılında Survivor yarışmasına katılan Sercan Yıldırım, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak

Bursaspor ve Galatasaray formalarıyla şampiyonluklar yaşayan eski milli futbolcu Sercan Yıldırım, kendi adıyla kurduğu futbol okulunda deneyimini çocuklara aktaracak.

Profesyonel futbol hayatına Bursaspor'un altyapısında 2005'te başlayan 30 yaşındaki Sercan Yıldırım, Süper Lig'de yıllarca top koşturduktan sonra katıldığı yarışma programıyla kariyerine ara verdi.

Bu dönemde futbol okulu açma kararı alan Yıldırım, Nilüfer Belediyespor Kulübü'nün desteğiyle Nilüfer ilçesinde projesini hayata geçirdi. Kayıtlarına yeni başlanan ve 5-12 yaş grubu çocukların başvurabildiği okul, yoğun talep görüyor.

YILDIRIM: BURSA'DA İNANILMAZ GENÇ YETENEKLER OLABİLİYOR

Sercan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol okulu açma kararını uzun zaman geçirdiği yarışma programında verdiğini aktardı.

Bu okulun, hikayenin başlangıcı olduğunu belirten Yıldırım, iyi bir antrenör ekibi kurduğunu dile getirdi.

Yıldırım, "Bursa'da inanılmaz genç yetenekler olabiliyor. Şu anda da iyi yeteneklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Proje hep aklımda vardı ama yarışma programında o kadar çok düşünme vaktim oldu ki döndüğümde hemen hayata geçirdim. İnandığım bir projeydi" ifadelerini kullandı.

Ön kayıtların heyecan verici olduğunu aktaran Yıldırım, çok özenli bir şekilde çalışacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Herkesle tek tek ilgilenmeye çalışacağım. Elit bir kadro kurup, turnuvalara katılmak, başarılı futbolcular çıkarıp, kupalar kazanmak istiyoruz. Kadromuzda erkek ve kız öğrencilerimiz olacak. Kadın antrenörlerimizle de çalışacağız. Spor psikoloğu, pedagog ve diyetisyenimiz de olacak. Bununla ilgili de bir özel hastane sponsorumuz oldu. Ayrıca dil eğitimleriyle de öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Öncellikli amacımız Bursaspor'a, sonrasında da Türk futboluna futbolcu kazandırmak."

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