Sercan Yıldırım, Türk futboluna yeni yetenekler kazandıracak

Yıldırım, "Bursa'da inanılmaz genç yetenekler olabiliyor. Şu anda da iyi yeteneklerin olduğunu görebiliyorsunuz. Proje hep aklımda vardı ama yarışma programında o kadar çok düşünme vaktim oldu ki döndüğümde hemen hayata geçirdim. İnandığım bir projeydi" ifadelerini kullandı.

Bu okulun, hikayenin başlangıcı olduğunu belirten Yıldırım, iyi bir antrenör ekibi kurduğunu dile getirdi.

Ön kayıtların heyecan verici olduğunu aktaran Yıldırım, çok özenli bir şekilde çalışacağını dile getirerek, şunları söyledi:

"Herkesle tek tek ilgilenmeye çalışacağım. Elit bir kadro kurup, turnuvalara katılmak, başarılı futbolcular çıkarıp, kupalar kazanmak istiyoruz. Kadromuzda erkek ve kız öğrencilerimiz olacak. Kadın antrenörlerimizle de çalışacağız. Spor psikoloğu, pedagog ve diyetisyenimiz de olacak. Bununla ilgili de bir özel hastane sponsorumuz oldu. Ayrıca dil eğitimleriyle de öğrencilerimizi destekleyeceğiz. Öncellikli amacımız Bursaspor'a, sonrasında da Türk futboluna futbolcu kazandırmak."

