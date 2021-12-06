Sercan Yıldırım ve Nihan Yönel evlendi

Eski futbolcu Sercan Yıldırım, yoga eğitmeni Nihan Yönel ile dünyaevine girdi. Bursa'da bir otelde düzenlenen törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Genç çiftin nikahını Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem kıyarken, Sercan'ın şahitliğini teknik direktörü Ertuğrul Sağlam yaptı.

Sağlam, Yıldırım çiftini kutladı ve ömür boyu mutluluk diledi.

ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

En son katıldığı Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Yıldırım'ı yarışmadan arkadaşları da yalnız bırakmadı. Başta Mert Öcal olmak üzere Parviz Abdullayev, Aşkım Burce ve Semih Öztürk nikahta hazır bulundu.

Sercan Yıldırım Survivor All Star için hazırlık yaptığını Dominik'e gitmeden önce evlenmek istediğini daha önce açıklamıştı.



