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Serdal Adalı kendisi duyurdu! Salah için beklenen açıklama geldi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Muhammed Salah transferinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Siyah-beyazlıların resmi son teklifini oyuncu tarafına ilettiğini belirten Adalı, tüm taleplerin kulüp menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiğini ve artık kararın Salah'ta olduğunu ifade etti.

Serdal Adalı kendisi duyurdu! Salah için beklenen açıklama geldi
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş'ta gündemin ilk sıralarında yer alan Muhammed Salah transferiyle ilgili Başkan Serdal Adalı, sürecin son aşamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı kulübün yıldız futbolcu ve temsilcisiyle temaslarını sürdürdüğünü belirten Adalı, son teklifin iletildiğini ve artık yanıt beklediklerini ifade etti.

SON TEKLİF OYUNCU TARAFINA İLETİLDİ

Serdal Adalı kendisi duyurdu! Salah için beklenen açıklama geldi 1

Murat Özen'e konuşan Serdal Adalı, transfer görüşmelerinde önemli bir aşamanın geride kaldığını söyledi. Beşiktaş yönetiminin, yapılan müzakerelerin ardından resmi son teklifini futbolcu cephesine sunduğunu belirten Adalı, kararın artık Muhammed Salah ve temsilcisinde olduğunu dile getirdi.

Adalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir oyuncu ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakare ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik. Kendilerine de kararlarını kısa süre içerisinde bizlere bildirmelerini beklediğimizi ifade ettik."

BEŞİKTAŞ YANIT BEKLİYOR

Serdal Adalı kendisi duyurdu! Salah için beklenen açıklama geldi 2

Beşiktaş Başkanı, transfer sürecinde oyuncu tarafının taleplerinin kulübün menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiğini vurguladı. Yapılan düzenlemelerin ardından son teklifin sunulduğunu belirten Adalı, bundan sonraki adımın futbolcu cephesinden gelecek cevaba bağlı olduğunu söyledi.

Adalı açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Transfer çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, Salah konusunda gelinen son durum budur. İlk görüşmelerden bu yana talep edilen tüm artış ve düzenlemeleri Beşiktaş menfaatleri çerçevesinde değerlendirip son teklifimizi sunduk. Artık karar sırası oyuncu tarafındadır ve kısa süre içinde yanıt vermelerini kendilerine ilettik."

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