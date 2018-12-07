SPOR

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in sözleşmesi 2019'da bitiyor, yollar ayrılabilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.12.2018 13:45 | Son Güncelleme

Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in Galatasaray'daki sözleşmesinin açıklanmasına rağmen resmen uzatılmadığını iddia ederek, "Sözleşme 2019'da bitiyor. Fatih Terim eğer isterse sezon sonu ayrılır. Yönetim arzu ederse sene sonu yollar ayrılabilir" ifadelerini kullandı.

Serdar Ali Çelikler: Fatih Terim'in sözleşmesi 2019'da bitiyor, yollar ayrılabilir

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, Fatih Terim'in sözleşmesinin bitiş tarihinin 2019 olduğunu ve imza atıldıktan sonra 52 gün geçmiş olmasına rağmen resmi kaydın olmadığını iddia etti.

İşte Serdar Ali Çelikler'in yazısı:

"Galatasaray yönetimi ile Fatih Terim'in yönetimsel anlaşmazlıkları olduğunu sağır sultan bile duydu. Fatih Altaylı abim de "Fatih Terim hiçbir yönetimi beğenmiyor. Gelsin başkan olsun" diye söyledi. Hocanın da Fenerbahçe maçından sonraki açıklamalarının açık başkanlık çıkışı olduğunu söyleyenlerdenim. Her ne kadar iki taraf arasında sorunsuz bir ilişki olduğu iddia edilse de gerçekler bunlar.

Öte yandan merak ettim ve KAP bildirimlerine baktım. Hatırlarsanız Fatih Terim ile yönetim bir sözleşme uzatmış ve "Hayaller gerçekleşene kadar" mottosu ile duyurmuşlardı. Sözleşme 5 yıllıktı (3+2 yıl) ama şahane bir slogan ile duyurulmuştu. Ücret belirtilmemiş, 20 gün içinde bildirileceği söylenmişti.

16 Ekim günü imzalandı sözleşme. Bu yazı yayınlandığında üzerinden tam 52 gün geçmiş durumda. Fatih Terim ile yönetimin bir sözleşme imzaladığına dair tek bir resmi kayıt yok. (KAP bildirimi yapılmış ama ücret ve şartlar yok) Yani aslında ortada uzatılmış bir sözleşme yok. TFF'ye göre de sözleşme bitiş tarihi 2019...

Fatih Terim eğer isterse sezon sonu ayrılır. Yönetim arzu ederse sene sonu yollar ayrılabilir durumda. Çünkü bir kontrat yok. Şahane bir slogan ile verilmiş hoş bir fotoğraf karesi var ama o fotoğraf karesinin içi boş.. Acaba diyorum.. Neyse en iyisi bir şey demeyeyim..

Bu arada Galatasaray muhabiri arkadaşlarıma bir de tüyo vereyim. Yönetimin en ağırlıklı isimlerinden biri "sağlık sorunları" gerekçesiyle yönetimden affını isteyebilir."

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler fatih terim Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
çok istiyorsunuz de mi terimin gs dan gitmesini. unutmayın her gittiğinde geri döndü şampiyon yaptı :) 4 yıldızın ikisi onun diğer takımların yıldızına eş değer yani. korkmakta haklısınız sizde
ZATEN BUNCA OLAYIN TEK AMACI VAR DI.TERİMİ GS DEN KOPARMAK..ÇUNKU TERİMLİ GS İSTATİSTİKİ OLARAK ŞAMPİYON OLMA ŞANSI YUZDE KAÇ OLDUĞUNU HERKES BİLİYOR
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