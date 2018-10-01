Yıldırım Demirören için olay yaratan açıklama!

Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

CNN Türk'te açıklamalar yapan Serdar Ali Çelikler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in UEFA Başkanlık teklifini reddettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Yıldırım Demirören'e UEFA Başkanlığı teklif edildi ama Demirören, TFF Başkanlığını bırakmamak için kabul etmedi."

Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem konusu oldu.



