Yıldırım Demirören için olay yaratan açıklama!

Ünlü spor yazarı ve yorumcusu Serdar Ali Çelikler, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
CNN Türk'te açıklamalar yapan Serdar Ali Çelikler, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in UEFA Başkanlık teklifini reddettiğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
"Yıldırım Demirören'e UEFA Başkanlığı teklif edildi ama Demirören, TFF Başkanlığını bırakmamak için kabul etmedi."
Bu açıklamalar sosyal medyada kısa sürede gündem konusu oldu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Rize yenilgİsi sonrası tribünlere gidip taraftardan özür diledi
Fenerbahçe taraftarı, Çaykur Rizespor mağlubiyeti sonrası futbolcuları yuhaladı!
Tokatspor - Fethiyespor maçı sonrası arbede yaşandı, Ahmet Dursun tepki gösterdi!
İşte Garry Rodrigues'in yeni adresi!
Emre Akbaba'nın son durumu belli oldu!
''Tek isteğim Türk bayrağına karşı...''
Şenol Güneş'ten abisine sert cevap!
Ne yaptın Ronaldo!
Oğuzhan Özyakup'tan Şenol Güneş'e şok tepki
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddiasına yanıt
Galatasaray maçı öncesi Porto'da Vincent Aboubakar'ın sakatlığı endişe yarattı
TFF, Karabükspor, Gaziantepspor ve Manisaspor'un 3 puanını sildi
FIFA'dan tarihi karar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum