SPOR

Serdar Aziz: Fatih Terim'le problemim olması mümkün değil

GALATASARAY HABERLERİ  | 29.12.2018 17:53 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın satma kararı aldığı Serdar Aziz, bu sabah saatlerinde tatilden dönerek eşi Tuğçe Aziz ile birlikte menajeri Haluk Canatar ile buluştu. Serdar Aziz, Fatih Terim'le herhangi bir probleminin olmadığını söyledi.

Serdar Aziz: Fatih Terim'le problemim olması mümkün değil

Galatasaray'da satış listesine koyulan Serdar Aziz, bu sabah saatlerinde tatilden dönerek eşi Tuğçe Aziz ile birlikte menajeri Haluk Canatar ile buluştu.

Kadro dışı kararının ardından sessizliğini bozan Serdar Aziz, Türkiye Gazetesi'nin Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi'ye yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile bir sorununun olmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Serdar Aziz; "Fatih hocayla bir problemim olması mümkün değil. Hocayla birbirimizi çok severiz. Florya'da tek bir kişiyle bile problemim yok" şeklinde konuştu.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!
İşte Garry Rodrigues'in yeni takımıİşte Garry Rodrigues'in yeni takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray serdar aziz

En Çok Okunan Haberler

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Burak Yılmaz'a transferde büyük şok!

Fenerbahçe'de iki yıldız için karar verildi!

Fenerbahçe'de iki yıldız için karar verildi!

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

Serdar Aziz'in yeni takımı belli oldu

İşte Garry Rodrigues'in yeni takımı

İşte Garry Rodrigues'in yeni takımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Galatasaray'a transferde büyük şok

Galatasaray'a transferde büyük şok

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Melo heyecan yarattı! Olay paylaşım

Melo heyecan yarattı! Olay paylaşım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Aziz: Fatih Terim'le problemim olması mümkün değil

Ve Serdar Aziz'den ilk açıklama!

Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!

Falcao'dan G.Saraylıları heyecanlandıran hareket!

İşte Garry Rodrigues'in yeni takımı

İşte Garry Rodrigues'in yeni takımı

Mircea Lucescu, Galatasaray'ı neden reddettiğini açıkladı

Lucescu, G.Saray'ı neden reddetti?

Ozan Kabak'tan Galatasaray'a 'Hayır' cevabı

Ozan Kabak'tan G.Saray'a şok cevap!

Galatasaray yıldız ismin transferini bitirdi

G.Saray yıldız ismin transferini bitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.