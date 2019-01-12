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Serdar Aziz Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro kazanacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.01.2019 09:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Serdar Aziz, sarı lacivertli idareciler ile Galatasaray'daki maaşı üzerinden el sıkıştı.

Galatasaray Transfer kararı verdiği Serdar Aziz ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

İşte kazanacağı para

Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Aziz'in sarı lacivertli kulüpten kazanacağı para belli oldu. Milli futbolcu transferin tamamlanması için bonservis sorununun çözüme kavuşmasını bekliyor.

Fenerbahçe ile anlaşan Serdar Aziz'in sarı lacivertli kulüpten kazanacağı para belli oldu. Milli futbolcu transferin tamamlanması için bonservis sorununun çözüme kavuşmasını bekliyor.

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse alacağı ücret belli oldu. Taraftarlar transfer hakkında anlaşmaya varırken, 3,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı."

"Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse alacağı ücret belli oldu. Taraftarlar transfer hakkında anlaşmaya varırken, 3,5 yıllık sözleşme konusunda el sıkışıldı."

"Serdar Aziz, Fenerbahçe ile Galatasaray'daki maaşı üzerinden anlaştı."

"Serdar Aziz, Fenerbahçe ile Galatasaray'daki maaşı üzerinden anlaştı."

"Milli futbolcu buna göre Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Son engel olarak çözüme kavuşması gereken bonservis sorunu hakkında taraflar arasında görüşmeler devam ediyor."

"Milli futbolcu buna göre Fenerbahçe'den yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Son engel olarak çözüme kavuşması gereken bonservis sorunu hakkında taraflar arasında görüşmeler devam ediyor."

SERDAR AZİZ'DEN BONSERVİS AÇIKLAMASI:

SERDAR AZİZ'DEN BONSERVİS AÇIKLAMASI:

"Kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir."

"Kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir."

"Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'dür."

"Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'dür."

"Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim. "

"Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim. "

"Devam eden sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı tüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım." (FUTBOL ARENA)

"Devam eden sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı tüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım." (FUTBOL ARENA)
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe serdar aziz

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