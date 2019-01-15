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Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Fenerbahçe'de oynamak istiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.01.2019 10:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile G.Saray'ın gözden çıkardığı ancak bonservis kazanma derdine düştüğü iki yerli oyuncu kararlarını verdi. Hem Tolgay hem de Serdar kariyerini F.Bahçe'de sürdürmek istiyor.

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Fenerbahçe'de oynamak istiyor

Süper Lig'de transfer savaşı kızışıyor. Bu sezon beklentilerin altında kalan üç büyükler ara dönemde kadrolarını takviye edebilmek için hummalı bir transfer çalışması yürütürken, kendi takımları tarafından gözden çıkarılan oyuncular dev rakipler arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan ile Galatasaray'ın "Kendine takım bul" dediği Serdar Aziz kariyerlerini Fenerbahçe'de sürdürme kararı aldı. Sarı-kırmızılılarla 2020'ye kadar sözleşmesi olan Serdar, Fatih Terim'le yaptığı görüşmeden de olumlu sonuç alamayınca rotasını çizdi. Sözleşmesi 2022'de bitecek Tolgay da tercihinin Fenerbahçe olduğunu Beşiktaş yönetimine iletti. Ancak, gözden çıkarılan oyuncular Fenerbahçe ile anlaşınca kıymete bindi.

"TUZUMUZ KURU" MESAJI

F.Bahçe'den teklif aldıklarını gizlemeyen Beşiktaş Yönetimi, masaya konan rakamın çok düşük olduğunu belirtirken Tolgay için 5-6 milyon avro civarında bonservis düşündüklerini açıkladı. Galatasaray'da 2 milyon avro alacağı olan Serdar için 5 milyon avro talep ediyor. Tolgay, 2015'te 450 bin avroya transfer olduğu Beşiktaş'ın kendisini bırakmasını isterken, Serdar da "Alacağımı verin. Ondan sonra istediğiniz bonservisi talep ederseniz" diyerek yönetime rest çekti. Futbolcularla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin ise tavrı net. Son ana kadar bekleme kararı alan sarı-lacivertliler, Beşiktaş ve Galatasaray yönetimlerine "Biz transferlerden vazgeçebiliriz. Ancak bu durumda siz oynatmayacağınız oyunculara maaş ödemeye devam edeceksiniz" hatırlatmasında bulundu.

FENER EMRE'NİN PEŞİNDE

Yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan Fenerbahçe'nin Rize'ye göndermek istediği Aatıf Chahechouhe için yeni bir formülü devreye soktu. Sol açık arayışında olan sarı-lacivertliler, adı Beşiktaş'la da anılan Emre Kılınç için Sivasspor'a 1,5 milyon avro ve Aatıf teklifinde bulundu. Rize'ye gitmemekte direnen Aatıf'ın eski takımı Sivas'a sıcak baktığı ve kulüplerin anlaşması hâlinde transferin gerçekleşeceği öğrenildi.

(Türkiye)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe serdar aziz tolgay arslan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GELİN FENERBAHÇE AYRICALIĞINI GÖRÜN CUMHURİYET GİBİDİR FENERBAHÇE.
FENERBAHÇE KUMAR OYNAMAYA DEVAM EDİYOR.SERDAR AZİZ SEZONUN YARISINI SAKAT GEÇİRİYOR.TOLGAY DA İSTİKRAR YOK.
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