Serdar Bingöl, Adanaspor'da

Hedefleri olan bir takıma geldiğini ifade eden Bingöl, ”Türkiye'de en rahat Adanaspor'da oynayabileceğimi düşündüğüm için burayı seçtim. Burada iyi işler yapıp Adanaspor'a katkı sağlamak istiyorum. Hem sağ bekte hem de sol bekte oynayabiliyorum. Kendime güvenim tam. Burası hedefleri olan bir camiaya. İnşallah her şey güzel olur. Transferimde emeği geçen herkese, başta Adanaspor Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Akgül'e teşekkür ederim" dedi.
Aykut Demir imzayı attı
İşte Nasri'nin yeni adresi
Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu
Beşiktaş'tan geleceğe yatırım
Beşiktaş ayrılığı resmen açıkladı!
Adana Demir'e yeni orta saha
UEFA'dan Trabzonspor kararı
Kongre tarihi belli oldu
Transferi açıkladı: Fenerbahçe ile anlaştık
Galatasaray'da ayrılık! O takımla anlaştı
İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni adresi
Bir transfer daha bitti! Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'de
Galatasaray, yeni sezona ’merhaba’ dedi
G.Saray'da ayrılık! İşte yeni takımı
Kupa Amerika'da finalin adı belli oldu
Ozan Kabak, Almanlar'a içini döktü! 'Aldığım karar bir kere...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum