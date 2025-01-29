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  4. Serdar Dursun'a talih kuşu kondu! Sözleşmesini feshedip İsmail Kartal'ın yanına gidiyor

Serdar Dursun'a talih kuşu kondu! Sözleşmesini feshedip İsmail Kartal'ın yanına gidiyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.01.2025 14:07
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Alanyaspor, Serdar Dursun ile olan sözleşmesini feshetmek için resmi görüşmelere başladı. Milli golcünün Alanyaspor ile kısa süre içinde sözleşmesini feshedip, İsmail Kartal'ın yeni takımı Persepolis'e transfer olmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Serdar Dursun'a talih kuşu kondu! Sözleşmesini feshedip İsmail Kartal'ın yanına gidiyor
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, Türkiye'den ilk transferini yapıyor. Serdar Dursun'u forvette düşünen İsmail Kartal, milli golcüyü ikna etti.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

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Persepolis'e transfer olabilmek için Alanyaspor ile görüşen Serdar Dursun olumlu geri dönüş aldı. Bonservissiz bir şekilde Persepolis'e transfer olması beklenen Serdar Dursun, Alanyaspor ile fesih görüşmeleri yapıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

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İsmail Kartal'ın takıma katmak istediği Serdar Dursun transferi kısa süre içinde Persepolis tarafından resmen açıklanacak.

Serdar Dursun'un Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

İyi bir transfer, Dursun başarılı olur.
Yetenekli bir oyuncu, ama bu karar riskli.
İsmail Kartal doğru bir tercih yaptı.
Bu transferin sonuçları hakkında endişeliyim.

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