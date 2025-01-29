Serdar Dursun'a talih kuşu kondu! Sözleşmesini feshedip İsmail Kartal'ın yanına gidiyor

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, Türkiye'den ilk transferini yapıyor. Serdar Dursun'u forvette düşünen İsmail Kartal, milli golcüyü ikna etti.

SÖZLEŞMESİNİ FESHEDİYOR

Persepolis'e transfer olabilmek için Alanyaspor ile görüşen Serdar Dursun olumlu geri dönüş aldı. Bonservissiz bir şekilde Persepolis'e transfer olması beklenen Serdar Dursun, Alanyaspor ile fesih görüşmeleri yapıyor.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

İsmail Kartal'ın takıma katmak istediği Serdar Dursun transferi kısa süre içinde Persepolis tarafından resmen açıklanacak.