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Serdar Dursun'dan dikkat çeken iddia! ''Demek ki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.10.2024 18:43
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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kariyerine Alanyaspor'da devam eden Serdar Dursun açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Süper Lig'in son durumu hakkında konuştu ve "Bu kez Fenerbahçe şampiyon olacak" dedi.

Serdar Dursun'dan dikkat çeken iddia! ''Demek ki bu sene Fenerbahçe şampiyon olacak"
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Aytemiz Alanyaspor
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Kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Serdar Dursun Transfermarkt'a açıklamalarda bulundu.

"ALANYASPOR BENİM İÇİN SEZON ÖNCESİNDE MANTIKLI BİR SEÇİMDİ"

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Alanyaspor benim için sezon öncesinde mantıklı bir seçimdi. Evet, çok sayıda takımla görüştüm ama en sıcak hislerim Alanya'dan yanaydı. Tabii ki hedefim, çift haneli gol rakamlarına ulaşmak. Takımıma katkı sağlayarak Alanyaspor'un ligi en iyi yerde bitirmesine katkıda bulunmak istiyorum.

"FENERBAHÇE AKLIMIN BİR KÖŞESİNDE OLACAK"

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"Alanyaspor formasıyla Kadıköy'e gittiğimde neler yaşayacağımı açıkçası bilmiyordum... Tribünler beni çağırınca çok duygulandım. Tüylerim diken diken oldu. Benim için gerçekten çok değerli anlardı. Fenerbahçe taraftarlarının böyle güzel bir karşılama yapması, iki tarafın da birbirini çok sevdiğini gösteriyor ve bu, çok nadir yaşanan bir durum. İnşallah tekrar karşılaşırız. Fenerbahçe'ye dönmek her zaman bir hayalimdir. Dönmek ister miyim? Tabii ki isterim. Elbette şu anın gündemi değil bu, ama her transfer döneminde Fenerbahçe aklımın bir köşesinde olacak. Yazın da son anda anlaşma olmamıştı; yoksa bu sezon da oradaydık. Gönül isterdi ki geçen sezon şampiyonluk yaşayalım. 99 puanla ikinci olmak tabii ki bizi üzdü. O şampiyonluğun bir parçası olmak istiyordum, ama nasip olmadı."

"DEMEK Kİ BU KEZ FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

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"Seyrantepe'de son iki sezonda Karagümrük ve Alanya ile talihsiz anlar yaşadım. Fenerbahçe'de oynarken aslında şanslıydım, çünkü Seyrantepe'de iki derbi galibiyetim var. Karagümrük maçındaki olay tamamen şans eseri gerçekleşti. Ofsaytta olup olmadığımı anlayabileceğim bir pozisyonda değildim. Kılpayı bir adımlık bir durumdu ve maalesef suç bana yüklendi. Bu sezon da Alanyaspor'la benzer bir durum yaşandı. Sanchez'in arkasına çok iyi bir şekilde deplase olmuştum, ancak topa vurmadan önce zeminden sekip kaval kemiğime çarparak dışarı gitti. Top sekmeseydi rahatlıkla kaleye girecekti ama zeminin azizliğine uğradım. Yine de, gol olsa bile yüzde yüz VAR'dan dönecekti, çünkü bizim oyuncumuz Lopez, öncesinde Jakobs'un ayağına basıyordu. Hakem de zaten o pozisyonu bekliyordu; gol olsa iptal edecekti. Karagümrük maçındaki dokunuşumla Galatasaray'a yardımcı olduğum söyleniyordu, ama Alanya maçındaki gol olsa zaten VAR'dan dönecekti... Demek ki bu kez Fenerbahçe şampiyon olacak."

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Serdar Dursun fenerbahçe
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