Serdar Dursun gemileri yaktı! ''Ben anlaşmaya hazırım'' dedi, Alman ekibine mesaj gönderdi...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun artık gün sayıyor. İlk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen milli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Ülkemizden birçok takımın istediği Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyor...

JORGE JESUS FORMA ŞANSI VERMİYOR

Forvet rotasyonunda bir türlü istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun gemileri yaktı. Sözleşmesi 1 yıl daha devam eden milli oyuncu menajerine verdiği talimatla kendisine takım bulması gerektiğini söyledi.

DARMSTADT 98 İSTİYOR

Almanya'da gol krallığı yaşadığı Darmstadt 98, Serdar Dursun'u yeniden kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe öncesinde Alman ekibi Darmstadt'ta görev yapan Serdar Dursun çıktığı 36 maçta 29 gol, 8 asistle oynayınca tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Darmstadt 98, Serdar Dursun'u almak için harekete geçti. Serdar Dursun'un da Darmstadt 98'a ''ben anlaşmaya hazırım'' mesajı verdiği öğrenildi.



