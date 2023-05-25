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Serdar Dursun gemileri yaktı! ''Ben anlaşmaya hazırım'' dedi, Alman ekibine mesaj gönderdi...

25.05.2023 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun'un takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye'den birçok talibi olan milli oyuncu için sürpriz bir takım araya girdi ve Fenerbahçe ile temaslara başladı.

Serdar Dursun gemileri yaktı! ''Ben anlaşmaya hazırım'' dedi, Alman ekibine mesaj gönderdi...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Serdar Dursun artık gün sayıyor. İlk 11'de forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen milli oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. Ülkemizden birçok takımın istediği Serdar Dursun'un takımdan ayrılmak istediği biliniyor...

JORGE JESUS FORMA ŞANSI VERMİYOR

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Forvet rotasyonunda bir türlü istediği forma şansını bulamayan Serdar Dursun gemileri yaktı. Sözleşmesi 1 yıl daha devam eden milli oyuncu menajerine verdiği talimatla kendisine takım bulması gerektiğini söyledi.

DARMSTADT 98 İSTİYOR

serdar_dursun

Almanya'da gol krallığı yaşadığı Darmstadt 98, Serdar Dursun'u yeniden kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe öncesinde Alman ekibi Darmstadt'ta görev yapan Serdar Dursun çıktığı 36 maçta 29 gol, 8 asistle oynayınca tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu sezon Bundesliga'ya yükselen Darmstadt 98, Serdar Dursun'u almak için harekete geçti. Serdar Dursun'un da Darmstadt 98'a ''ben anlaşmaya hazırım'' mesajı verdiği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun Darmstadt 98 fenerbahçe

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