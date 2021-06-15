Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkiide oynuyor? Serdar Dursun hangi takımdan geldi?

Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Sedat Dursun ile gerçekleştirdi. Darmstadt 98 formasıyla kendisini gösteren ve Bundesliga ekipleriyle adı anılan Serdar, Fenerbahçe ile 3+1 yıllık anlaşma imzaladı. Peki Serdar Dursun kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkiide oynuyor? İşte merak edilenler...

SERDAR DURSUN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR?

19 Ekim 1991 Almanya, Hamburg doğumlu Serdar Dursun 29 yaşındadır. Billstedt'in altyapısında futbola başlamıştır. 3 sene sonra Hannover 96 akademisine katılmıştır.

Hannover 2'de 2 sene oynamıştır. 2011'de Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'ye Eskişehir formasıyla gelen forvet, aradığını bulamamıştır. Dursun Eskişehirspor'da 2 maça çıkmıştır. Kiralık forma giydiği Şanlıurfaspor'da ise 5 maça çıkmıştır. 2013'te Denizlispor'da golle tanışmıştır. 16 maça çıkmış ve 2 gol atmıştır. Ardından Fatih Karagümrük'e geçmiştir.

Karagümrük'te 2 sezon bulunmuştur. Burada 70 maça çıkan Dursun takımına 19 gol, 1 asistle katkı sağlamıştır. 2016'da ise Almanya'ya gitmiştir.

Greuther Fürth'te 64 maça çıkmıştır. Burada 15 gol, 5 asistle oynamıştır. 2018'de ise Darmstadt 98'e 350 bin Euro bonservis ile transfer olmuş ve yıldızı parlamıştır. İlk sezon 36 maça çıkan Dursun 19 gol, 6 asist kaydetmiştir. İkinci sezonda ise başarılarına başarı katmıştır.

Dursun, 2020/21 yılında Bundesliga 2’de oynamış, 33 maçta 27 gol atmıştır. Bu gollerin ardından gol kralı olmuştur. Bundesliga 2'den sözleşmesi bittikten sonra ayrılmıştır.

Dursun, futbol kariyerinde 198 maça çıkmış ve 80 gol, 30 asistle takımına katkı sağlamıştır. A Milli Takım formasını hiç giymemiştir.



