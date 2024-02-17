Serdar Dursun'un attığı golde eşi Yasemin Dursun TV karşısında çıldırdı! "Allah'ım biliyordum"

Fenerbahçe’nin, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştığı maçta ilk kez forma giyen Serdar Dursun, fileleri havalandırmayı başardı. Milli futbolcu sezon başında Fenerbahçe’den Fatih Karagümrük’e transfer olmuş, 2. transfer tescil döneminde kiralık olarak yeniden sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

Teknik Direktör İsmail Kartal, Rizespor maçı kadrosuna dahil ettiği Serdar’ı maçın 46. dakikasında sahaya sürdü. 32 yaşındaki forvet, müsabakanın 48. dakikasında İrfan Can Kahveci’nin ortasında takımı adına beraberlik golünü kaydetti.

GOL SONRASI EŞİ ÇILGINA DÖNDÜ

Serdar Dursun'un eşi Yasemin Dursun karşılaşmayı TV'den takip ederken, atılan gol sonrasında adeta çılgına döndü. "Serdar seni çok seviyorum" şeklinde çığlıklar atan Yasemin Dursun o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İŞTE O ANLAR...

Serdar Dursun'un attığı gol sonrası eşi Yasemin Dursun çılgına döndü! pic.twitter.com/cG9yeJ5NAJ — Mynet Spor (@mynetspor) February 17, 2024







