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Serdar Gürler'den Milli Takım tepkisi!

09.11.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cengiz Ünder'in sakatlığı sonrası Barış Alper Yılmaz'ın A Milli Takım kadrosuna dahil edilmesine Serdar Gürler tepki gösterdi.

Serdar Gürler'den Milli Takım tepkisi!
Serdar Gürler

Serdar Gürler

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Atiker Konyaspor
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İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.

Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.

İşte Serdar Gürler'in sözleri:

"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."

091636464373

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Konyaspor da Serdar Gürler'in milli takıma çağrılmaması üzerine bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Serdar Gürler'in istatistiklerine yer verildi ve "Merhaba Stefan. Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı Barış Alper Yılmaz
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