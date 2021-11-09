Serdar Gürler'den Milli Takım tepkisi!

İttifak Holding Konyasporlu Serdar Gürler, A Milli Takım'a davet edilmediği için tepki gösterdi.

Gürler, Galatasaray'ın genç oyuncusu Barış Alper'in kadroya dahil edilmesinden sonra Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşıp üzerine not düştü.

İşte Serdar Gürler'in sözleri:

"Kardeşim benim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Daha iyi yerlere geleceğini canı gönülden inanıyorum ve bunu istiyorum. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."

KONYASPOR'DAN PAYLAŞIM

Konyaspor da Serdar Gürler'in milli takıma çağrılmaması üzerine bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Serdar Gürler'in istatistiklerine yer verildi ve "Merhaba Stefan. Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?" ifadeleri kullanıldı.



