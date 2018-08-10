Serdar Gürler'den sosyal medyadan forma sitemi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Huesca'ya transfer olan milli futbolcu Serdar Gürler, takımının formasında yer alan haç sembolü üzerinden kendisine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi.
Serdar Gürler, sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Benim her dine, her insana saygım sonsuzdur. Müslümanlık, insanın giydiği forma değildir. Müslümanlık insanın kalbindedir. Ben bu formayı giydim diye Müslümanlıktan çıkmış mı sayılırım? Çoğunuza göre öyleymiş ama unutmayın Elhamdülillah Müslümanım. Burada da Müslümanlığımı yaşamaya devam edeceğim ve buradaki insanlar buna saygı duyuyor. İspanyollara teşekkür ederim anlayışları için. İnşallah siz de bu yorumlarınızı değiştirirsiniz. Benim burada sizin desteğinize ihtiyacım var eleştirinize değil. Son olarak Huesca'ya geldiğim için inanılmaz mutluyum ve beni olduğum gibi kabul eden taraftarlara sonsuz teşekkürler."
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