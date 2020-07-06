Serdar Gürler’in ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildi!

Göztepe Kulübü, Fenerbahçe maçında sakatlanan futbolcusu Serdar Gürler’in sol dizinde ön çapraz bağ yırtığı tespit edildiğini açıkladı.

Göztepe’den yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe müsabakasında sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Serdar Gürler'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol diz ön çapraz bağ yırtığı tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır.

Serdar Gürler'e geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlıklı bir şekilde aramıza dönmesini temenni ediyoruz.