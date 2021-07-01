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Serdar Gürler, Konyaspor'a imza attı

01.07.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor, Antalyaspor'dan 29 yaşındaki Serdar Gürler'i kadrosuna kattı

Serdar Gürler, Konyaspor'a imza attı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, geçtiğimiz sezon Fraport TAV Antalyaspor'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpte yapılan açıklamaya göre, kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza törenine, 29 yaşındaki oyuncunun yanı sıra ikinci başkan Serhat Güler ile asbaşkanlardan Süleyman Oğuz ile Sertaç Tuza katıldı.

Serdar Gürler, Konyaspor'da 10 numaralı formayı giyecek.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Konyaspor
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