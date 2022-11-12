SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Serdar'ın transferinde büyük sürpriz! Schalke04 tam aldı derken...

Serdar'ın transferinde büyük sürpriz! Schalke04 tam aldı derken...

12.11.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de ayrılık çanları çalıyor. Forma şansı bulamayan Serdar Dursun'un transferi artık an meselesi. Devre arasında takımdan ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun ayrılığına Jorge Jesus onay verdi. Alman devi Schalke04'e transfer olması beklenen Serdar Dursun için sürpriz bir gelişme yaşandı!

Serdar'ın transferinde büyük sürpriz! Schalke04 tam aldı derken...
Serdar Dursun

Serdar Dursun

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne bir türlü giremeyen Serdar Dursun yol ayrımında. Sık sık ilk 11'de forma giymek istediği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun takımdan ayrılıyor.

SCHALKE04 ALDI DERKEN...

serdar-dursun-fenerbahce-2021-22-1653306082-85580

Schalke 04'ün transfer isteğine Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'tan olumlu yanıt gelmişti. Serdar Dursun'u isteyen takımlar arasında sürpriz bir ekip dahil oldu. Serdar Dursun ile ilgilenen Spezia'nın transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı. Milli oyuncuyu kiralamak isteyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel takım tercihini açıkladı!Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel takım tercihini açıkladı!
Arda Güler dünya rekoru kıracak! Transfere G.Saray damgası...Arda Güler dünya rekoru kıracak! Transfere G.Saray damgası...
Wanda Nara paylaştı, taraftar tepki gösterdi! Tekrar İstanbul'a taşındı...Wanda Nara paylaştı, taraftar tepki gösterdi! Tekrar İstanbul'a taşındı...
Anahtar Kelimeler:
Serdar Dursun fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren gelişme! İndirim haberi geldi

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Erdoğan "Bu adamı Biden saklıyor" diyerek yaşadığı yeri açıkladı!

Her şey milli davet sonrası oldu! Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

Her şey milli davet sonrası oldu! Jesus'tan beklenmedik Arda Güler kararı

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

G.Saray'da maaş krizi "Dönerci benden daha çok kazanıyor" dedi, bavullarını topladı!

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

Taraflar masadan kalktı! Yönetim Gençlerbirliği'nin talebi karşısında şaşkına döndü

Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem direkt oyundan attı, sahadan çıkmadı

Ne yaptın Belhanda! Böyle faul görülmedi... Hakem direkt oyundan attı, sahadan çıkmadı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Bağışıklığı zirveye çıkarıyor

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

Ailesinin önünde timsah tarafından yakalanıp nehre sürüklendi!

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

11.11 Süper Final! Son gün, acele edin! Tüm fırsatlar burada...

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Aç karnına içilen çay, çay değil: ZEHİR

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Yılan zehirlenmesi kadar etkili: Organ yetmezliğine neden oluyor

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Stanley termos ve soğutucu çantalardaki indirimi kaçırmayın! Bir kez alın, ömür boyu kullanın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.