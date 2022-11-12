Serdar'ın transferinde büyük sürpriz! Schalke04 tam aldı derken...

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un gözüne bir türlü giremeyen Serdar Dursun yol ayrımında. Sık sık ilk 11'de forma giymek istediği bir takıma transfer olmayı düşündüğünü söyleyen Serdar Dursun takımdan ayrılıyor.

SCHALKE04 ALDI DERKEN...

Schalke 04'ün transfer isteğine Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus'tan olumlu yanıt gelmişti. Serdar Dursun'u isteyen takımlar arasında sürpriz bir ekip dahil oldu. Serdar Dursun ile ilgilenen Spezia'nın transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı ortaya çıktı. Milli oyuncuyu kiralamak isteyen İtalyan ekibi, Fenerbahçe ile görüşmelere başladı.



