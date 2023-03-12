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Serdar Ortaç acı haberi duyurdu! Kardeşi Serkan Ortaç...

12.03.2023 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç, şarkıları ve son dönemdeki sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren ünlülerden. En son Menajerimi Ara dizisiyle ekran karşısına çıkan Ortaç, dizide depresyona girmiş şarkıcıyı canlandırmıştı. Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç, bir süredir rahatsızdı. Ortaç, kardeşiyle ilgili acı haberi paylaştı.

Serdar Ortaç acı haberi duyurdu! Kardeşi Serkan Ortaç...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı. Kendisi de MS hastası olan Ortaç, kardeşinin uzun bir süredir kardeşini tedavi ettiriyordu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybettiklerini duyurdu.

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  1. Sayfa magazin sayfası Serdar Ortaç'ın vefat haberi açıklamasını paylaştı. Ortaç, " Kardeşim Serkan Ortaç vefat etmiştir. Cenazesi yarın 12 Mart Pazar günü öğle namazına takiben Suadiye Camii'nde kılınıp Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir." diyerek acı haberi duyurdu.

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3.5 YILDIR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Serkan Ortaç 3.5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı.

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Ortaç, kardeşinin hastalığıyla ilgili

"Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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