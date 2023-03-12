Serdar Ortaç acı haberi duyurdu! Kardeşi Serkan Ortaç...

Serdar Ortaç, geçtiğimiz yıl kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı. Kendisi de MS hastası olan Ortaç, kardeşinin uzun bir süredir kardeşini tedavi ettiriyordu. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla kardeşi Serkan Ortaç'ı kaybettiklerini duyurdu.
Serkan Ortaç 3.5 yıldır sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bir mekanda sahne alan Serdar Ortaç, program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplamış ve kardeşine H1N1 virüsü teşhisi konduğunu açıklamıştı.
Ortaç, kardeşinin hastalığıyla ilgili
"Virüsü buldular. H1N1’miş kardeşim. Bebeklerde bile oluyormuş, bunun bünyesine daha ağır gelmiş. Tedavisi 7-8 gün sürecek. Ayağa kalkacağını umuyorum. '10 gün de olur, 2 ay da olur' diyorlar" ifadelerini kullanmıştı.