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Serdar Ortaç canlı yayında çıldırdı, Kübra Par'a seslendi... "Yarın ölmek istiyorum! Bana lütfen..." diyerek isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.12.2024 11:59
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Serdar Ortaç son dönemde yasa dışı bahis soruşturmasıyla gündeme geliyordu. Katıldığı yayında "Çok genç yaşta meşhur olmayı kaldıramadım" diyen Ortaç yayında Kübra Par'ın hakkında söylediklerini hatırlatarak çileden çıktı. "Yarın ölmek istiyorum" diyen Serdar Ortaç'ın o ifadeleri gündemde.

Serdar Ortaç canlı yayında çıldırdı, Kübra Par'a seslendi... "Yarın ölmek istiyorum! Bana lütfen..." diyerek isyan etti

MYNET DETAY-Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şarkıcı Serdar Ortaç katıldığı yayındaki açıklamalarıyla hayranlarını korkuttu. Serdar Ortaç Pembe Masa programında "Kendime kızıyorum. Düzeltmeye çalışıyorum tekrar bozuluyor" deyince sunucu "Neden sence?" dedi.

Serdar Ortaç ise açık açık "Çok genç yaşta meşhur olmayı kaldıramadım aman bunalıma girmeyeceğim artık" ifadelerini kullandı.

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Daha önce "Benim yaptığım hataları yapma. Kumara devam edersen sonun intihar" diyerek hayranlarını korkutan Serdar Ortaç programdaki sözleriyle gündeme geldi. Serdar Ortaç sunucu Özlem Esra Ada'nın "Koskoca Serdar Ortaç" demesinden sonra hakkında çıkan haberlere isyan etti.

Kendi hayatında başına gelenlerden söz eden Ortaç hakkında çıkan haberlere isyan ederek "Şimdi kumar yüzünden adalete düştüm peki sonra ne? Milleti kumara özendirmişim ya ben onun aklı yok mu Özlem? Beni dinleme..." dedi.

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KÜBRA PAR'A ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Kübra Par'ın kendisine "Allah sizin cezanızı verecek" dediğini söyleyen Serdar Ortaç sinirlenerek "Hırsızlık mı yaptım Kübra? Birisine tecavüz mü ettim Kübra? Allah niye cezamı versin Kübo? Allah cezamı vermiş zaten felcim..." diyerek isyan etti.

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SUNUCU "ŞOKTAYIM" DEDİ

Şarkıcı "Bu son programım daha ne gelecek başıma, daha ne olacak! Özlem ölmek istiyorum yarın, yarın ölmek istiyorum. Bak sabah kalkıyorum kumarda evini kaybetti evini satıyor, akşam yatıyorum (...) E hani bunlar müziğimi seviyordu? Bana lütfen 'koskoca Serdar Ortaç'sın' deme! Programı böyle açma bu hayatta hiç kimse koskoca değil!" diyerek sert çıktı.

Sunucu ise "Şoktayım şu anda. Şaka yapıyorsun zannettim bu kadar dolu olduğunu bilmiyordum" deid.

Serdar Ortaç'ın sözleri sonrası sosyal medyada destek mesajları geldi. Ortaç için "Bu adama üzülüyorum", "Yazık ölmek istiyorum filan annesine üzüldüm" yorumları geldi.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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