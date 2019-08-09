MAGAZİN

Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

Uzun süredir boşanacakları iddia edilen ve sürekli bu haberleri yalanlayan Chloe Loughnan ve Serdar Ortaç çifti dün boşandı. İddialara göre Serdar Ortaç eski eşine

Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği ile dün Beykoz Adliyesi’nde boşandı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası ‘severek evlendik, severek boşandık’ açıklamasını yaptı. 2. Sayfa’da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

Ünlü şarkıcının eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...

BOŞANACAĞINI BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Serdar Ortaç’ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hastanelik olduSerdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chloe Loughnan serdar ortaç Serdar Ortaç ve eşi Chloe Loughnan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan boşanma

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

İhanete bomba yorum: O mesajı Hilal atmıştır!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Dalga geçti! 'Ünlü mü bilmiyorum ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Bu hali olay oldu! 'O kadar kilo almadım ama...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Popstar Bayhan'ın rap performansı sosyal medyayı salladı

Popstar Bayhan rap yaptı! Canlı yayında sansür yedi

Haluk Levent'i kızdıran deprem yorumu! 'O zaman fuhuşu kim yapıyordu?'

Deprem yorumu kızdırdı! 'Fuhuşu kim yapıyordu?'

Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade'den doğum sonrası ilk poz

Anne olduktan sonra ilk poz!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan hastanelik oldu

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Şeyma Subaşı kızı Melisa ile bikinili poz verdi! Eleştiri yağdı

Kızıyla bikinili pozu olay oldu! Eleştiri yağdı

Boşanma kararı sonrası Burcu Esmersoy taşınıyor!

Evi boşaltmaya karar verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.