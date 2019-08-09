Serdar Ortaç Chloe Loughnan'a nafaka ödeyecek mi?

Serdar Ortaç, 2014 yılında evlendiği ile dün Beykoz Adliyesi’nde boşandı. 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitiren çift duruşma sonrası ‘severek evlendik, severek boşandık’ açıklamasını yaptı. 2. Sayfa’da yer alan habere göre; Serdar Ortaç beş yıl evli kaldığı Chloe’yi mağdur etmemek için ilk olarak bir otomobil ve bir ev verdi.

Ünlü şarkıcının eski eşine nafaka ödeyeceği de gelen bilgiler arasında...

BOŞANACAĞINI BİR GÜN ÖNCE ÖĞRENDİ

Serdar Ortaç’ın bir süredir boşanma işlemleri için avukatlarıyla görüştüğü iddia edildi. Chloe Loughnan ise boşanmayı duruşmadan bir gün önce öğrendi.