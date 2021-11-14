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Serdar Ortaç'dan bahis açıklaması! "Allah belamı verdi"

14.11.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç konser öncesi özel hayatına dair açıklamalar yaptı. Bahis sitelerinde de çok para kaybettiğini söyleyen Ortaç "Ayda yarım milyon harcamam var" dedi.

Şarkıcı Serdar Ortaç sahne öncesi sorulara yanıt verdi. Serdar Ortaç uzun bir süre gündemden düşmeyen kumar bağımlılığı hakkında "Allah benim belamı versin, zamanında çok oynadım, çok kaybettim, çok pişmanım ama geçmişi değiştiremiyorsunuz" dedi.

Ortaç açıklamasında "Gitti giden para. Artık kumar oynamıyorum. En son pandemi öncesinde oynadım. En büyük zararlar o zaman. Bahis siteleriyle de yaptım. Allah belamı verdi. Çocuğum olsa kumardan uzak dur derdim" diyerek duygularını ifade etti.

"AYDA YARIM MİLYON HARCAMAM VAR"

Ünlü şarkıcı çok borcunun olduğundan yakınarak 10 milyon TL bankaya kredi borcu olduğunu, 600.000 bin TL ise eski eşine nafaka borcunun olduğunu söyledi. Ortaç "Ayda yarım milyon kendi harcamam var" dedi.

ÇOCUK AÇIKLAMASI

Ortaç "Çocuk düşünür müsünüz?" sorusuna "Bu saatten sonra düşünmüyorum! Seksen yaşında çocuk sahibi olsam ne olacak? Emekli olduğumda evlat edinmeyi düşünüyorum" dedi.

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