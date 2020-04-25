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Serdar Ortaç'dan Ebru Gündeş itirafı! Demet Akalın....

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, YouTube'da canlı yayınlanan 'Magazin Noteri', programına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın birlikte hazırladıkları programın 114. bölüm konuğu, hem seslendirdiği hem de başka şarkıcılara verdiği eserleri ile Türk Pop Müziğinin son 25 yılına damgasını vuran Serdar Ortaç oldu.

İşte magazin gündemini sarsacak Serdar Ortaç açıklamalarından öne çıkanlar:

EBRU GÜNDEŞ İLE ARAMI DEMET AKALIN BOZDU! EBRU GÜNDEŞ “MERHABA” DESEM SELAMIMI ALMIYOR!

Ali Eyüboğlu’nun bir zamanlar çok sıkı dost olduğu Ebru Gündeş ile iletişimini sorması üzerine Serdar Ortaç, şok edecek bir açıklama yaptı. Ve aralarını bozanın Demet Akalın olduğunu açıkladı. İşte Ortaç’ın gündeme bomba gibi düşecek o sözleri:

“5 yaz önce Çeşme’de Demet Akalın ile sohbet ediyorduk, Reza tutuklanmıştı. Demet’e dedim ki “Ya görüyor musun Reza da tutuklandı. Demet de dedi ki ‘geçmiş olsun dedin mi’. Ben de dedim ki ‘daha bugün tutuklandı, dur bi bugün bitsin ne olduğunu anlayalım, yarın ararım.’ O konu öyle kapandı. Aylar sonra Demet, Ebru’ya ‘Aman Reza içeri girdi, ben neden arayayım Ebru’yu dedi’ demiş güya. Bunu da bana anlatan dedikoducu bir çocuk, bana böyle anlattı. Ebru da bunu benim söylediğime inanıp havaalanında yüzüme bile bakmadı. O günden beri yüzüme bakmıyor. “Merhaba” desem selamımı almıyor. O yüzden o arkadaşlık öyle çöpe gitti.”

DEMET AKALIN, BEL ALTI VURDU! SANA NE BENİM KUMARIMDAN

Ortaç’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Şimdi daha çok ayakkabın olsa, daha çok çantan, binlerce ceketin, harcayamayacak kadar paran... Nereye gideceksin? Nerede giyeceksin? Artık sen de herkes gibisin" sözleri ile yaptığı sosyal medya paylaşımını, Demet Akalın üzerine alınmıştı.

Ve Akalın da, Serdar Ortaç'a "Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır! Ama olur mu şimdi, tam zamanında demagoji yapmanın, Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu" karşılığını vermişti.

İlkay Buharalı’nın Demet Akalın’ın sözlerini hatırlatması üzerine Serdar Ortaç; “Ben ona demedim ki, ben kendime söyledim. Öküz kadar paran olsa nereye gideceksin dedim kendime. Artık sen de herkes gibisin Serdar” dedim. Ama Demet bel altı vurdu. “Kumar oynayan adam bunu mu söyler”. Sana ne benim kumarımdan. Ben kazandım. 1500 tane eser yazdım. “Bu Devirde Kimse Sultan Değil” den “Bilsem Ki’den “Dansöz”e, “Asrın Hatası”ndan bilmem neye kadar şu küçük adam yazdı bunları. Sana ne kumarımdan. Oynadım eşeklik ettim, kaybettim. Bu lafın üzerine ne diye diyorsun ki “kumar oynayan herif mi söylüyor bunu”. Ona ben kızdım açıkçası. Ben kimseye hayatımda kızmam, kızmadım. 30 senelik müzik yaşantımın ilk fırçasını şu an attım.

ACINACAK HALDE DEĞİLİM! SADECE “BİLSEM Kİ” TELİFİ İLE 7 SÜLALEM GEÇİNİR

Son zamanlarda maddi sıkıntı çektiği haberleri ile gündeme gelen Ortaç, “Magazin Noteri”ne; borçları olduğunu, kredi ödemelerinin Ağustos ayına kadar ötelendiğini ancak acınacak bir halde de olmadığını şu sözleri ile açıkladı:

“Serdar’ın parası bitti”ye gelince, hayır Allah’a şükür evim var, arabalarım var, 2 bin tl bisikletim var. Bir aydır evden çıkmayıp sürekli şarkı yazıyorum. Bir sürü bestem var. Ben öldükten sonra ‘Bilsem Ki’ şarkımın telifleri ile bile yedi sülalem geçinir. Tek şarkının. Çünkü tam 18 milyon kez indirilmiş. 380 milyon kez de dinlenmiş üst üste. Yani dört Türkiye sadece ‘Bilsem Ki’yi dinlemiş. Yani para konusunda bence Serdar Ortaç’ın ismi yeter. Acınacak halde değilim ama ben annem ile nasıl konuşuyorsam instagram canlı yayınlarında da aynı konuşuyorum. Yarın bir reklam teklifi gelir, hiç belli olmaz bu işler. Yani toparlanır.”

CLOE 300 BİN TL İSTEDİ!

Serdar Ortaç, eski eşine boşanma tazminatını ödeyip ödeyemediği sorusuna ise ; “Taksit ile toplam 1 milyon tl. ödeyeceğim Cloe’ye. Cloe 3-4 gün önce aradı ‘Nasılsın, iyi misin’ dedi. ‘Taksit geldi Cloecim ama param yok ödeyemeyeceğim’ dedim. Kız aynen şöyle söyledi: ‘Serdarcım bugün varsa bugün, seneye olursa seneye öde dedi.’ Ben o parayı helal ettim. Kız benden ayrılırken 300 bin tl istedi. O da ‘İrlanda’da bir ev kiralayayım Serdar, hayatımı kurayım. 300 bin liran varsa verirsin’ dedi. Dedim ki kızım ne 300 bin lirası -o zaman param var- Ne 300 bin lirası sana 1 milyon yetmez dedim, ben verdim 1 milyonu. Al kızım bu senin olsun dedim. Ama taksitlere böldüm. Fakat Allah virüsü çıkarttı. İcraya verse verir. Bu da böyle. Kıza laf etmesinler, kötü de görmesinler.’ sözleri ile yanıt verdi.

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serdar ortaç, Ebru Gündeş, demet akalın,

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