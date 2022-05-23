Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan cesur pozuyla büyüledi!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan anlaşmazlıklardan dolayı 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Türkiye'de moda programı sunuculuğu gibi bazı işlerde aktif rol almış olan Loughan, şimdilerde Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.

CHLOE LOUGHNAN'DAN AYNA POZU

29 yaşındaki İrlanda doğumlu model Chloe Loughnan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

180 bin takipçili Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Loughnan, kırmızı sütyeniyle poz verdi.

Loughnan sütyensiz ve dekolteli pozlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

İrlanda Üniversitesinde Gazetecilik eğitimini alan Loughnan, modellik hayali için üniversiteyi yarıda bırakmış.





