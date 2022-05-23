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  4. Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan cesur pozuyla büyüledi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan cesur pozuyla büyüledi!

23.05.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 2014–2019 yılları arasında evli kalan model Chloe Loughnan, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan cesur pozuyla büyüledi!

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan anlaşmazlıklardan dolayı 2019'da yollarını ayırma kararı aldı. Türkiye'de moda programı sunuculuğu gibi bazı işlerde aktif rol almış olan Loughan, şimdilerde Instagram pozlarıyla adından söz ettiriyor.

CHLOE LOUGHNAN'DAN AYNA POZU

29 yaşındaki İrlanda doğumlu model Chloe Loughnan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan pozuyla büyüledi!

180 bin takipçili Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Loughnan, kırmızı sütyeniyle poz verdi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan cesur pozuyla büyüledi!

Loughnan sütyensiz ve dekolteli pozlarıyla zaman zaman adından söz ettiriyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan pozuyla büyüledi!

İrlanda Üniversitesinde Gazetecilik eğitimini alan Loughnan, modellik hayali için üniversiteyi yarıda bırakmış.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan pozuyla büyüledi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan pozuyla büyüledi!

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan pozuyla büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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