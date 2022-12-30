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Serdar Ortaç kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında?

30.12.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın şarkıları yediden yetmişe birçok kişinin ağzına dolanan yaz, kış mekanlarda çalan şarkılar arasında bulunuyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu olan Serdar Ortaç'ın hayatı merak ediyor. İzleyiciler Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında sorularını aratıyor. İşte Serdar Ortaç hakkında tüm merak edilenler...

Serdar Ortaç kimdir? 2023 İbo Show Yılbaşı konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında?

Serdar Ortaç, 90'lar ve 2000'lerin aranan şarkıcıları arasında yer alıyor. Yaptığı her şarkı hit olan Serdar Ortaç'ın çok sayıda hayranı bulunuyor. 2023 İbo Show Yılbaşı konuklarından olan Serdar Ortaç'ın hayatı merak ediliyor. İzleyiciler Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında sorularını aratıyor.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

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Serdar Ortaç 16 Şubat 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Serdar Ortaç, Haydarpaşa Meslek Lisesi Torna ve Tesviye bölümünü bitirdi. Serdar Ortaç, Üniversite eğitimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünde başlayan Ortaç, eğitimini tamamlamadan okuldan ayrılmıştır. Radyoda program yapımcısı ve sunucu olarak çalışan Serdar Ortaç, ilk albümünü 17 Ağustos 1994'te çıkarmıştır.

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Müzik çalışmalarının yanı sıra televizyon programları ile de dikkat çeken Serdar Ortaç, bu başarısını en iyi show programı sunucusu ödülü ile de taçlandırmıştır.

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