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Serdar Ortaç kredisinin ertelendiğini söylemişti! Tepki yağınca...

26.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Serdar Ortaç kredisinin ertelendiğini söylemişti! Tepki yağınca...

Serdar Ortaç, son aldığı krediyi ödeyemediğini belirtip devlet bankasının borcunu 8 ay ertelediğini açıklamıştı. Ortaç haber olunca yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Şarkıcı Serdar Ortaç, verdiği röportajda son aldığı krediyi ödeyemediğini belirterek, “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi” diye konuştu.

Kredi açıklamasıyla tepki çeken Serdar Ortaç sosyal medyada büyük tepki gördü. Kullanıcılar Ortaç’ı eleştiri yağmuruna tutarken “Gariban çiftçi banka önünde kendini yaksın ama kumarcının borcu ertelensin, güzel adalet!” yorumları gündem olmuştu.

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FOX TV'ye haber olan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaşarak yeni bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç açıklamasında, "Herkes gibi benim de borçlarım var ve bankaya başvurdum. Evimi ipotek ettirdim ve yapılandırdım. Olay bu kadar" diye yazdı. (SnobMagazin)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
devlet bankası serdara böyle diyerek ertelediyse ve peşinde rte çıkıp halkbank kredilerini erteliyorsa söylenecek söz kalmıyor. adaletin olmadığı yerde rahmet olmaz. kimse dış güç vs demesin.
Haczedeceklerine, çiftçinin de borçlarını ipotekle yapılandırsınlar bakalım da görelim efendilerrrr!!!
o krediyle bol bol flamungo oynadin demi :))))) enayinin boylesi gorulmemis ne kumar tutkusuymus arkadaş. bak cevrene futbolcu arkadasların ne güzel şike yapıyor bahis oynuyor milletin kanını sömürüyorlar bi bu vicdansız futbolcular gibi olamadın :))

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