Serdar Ortaç kredisinin ertelendiğini söylemişti! Tepki yağınca...

Şarkıcı Serdar Ortaç, verdiği röportajda son aldığı krediyi ödeyemediğini belirterek, “Valla en son aldığım krediyi ödeyemediğim için koskoca devlet bankası, ‘Sen Serdar Ortaç’sın seni mahkemeye verir miyiz evlat?’ dedi ve borcumu 8 ay erteledi” diye konuştu.

Kredi açıklamasıyla tepki çeken Serdar Ortaç sosyal medyada büyük tepki gördü. Kullanıcılar Ortaç’ı eleştiri yağmuruna tutarken “Gariban çiftçi banka önünde kendini yaksın ama kumarcının borcu ertelensin, güzel adalet!” yorumları gündem olmuştu.

FOX TV'ye haber olan şarkıcı, o anları Instagram'dan paylaşarak yeni bir açıklama yaptı. Serdar Ortaç açıklamasında, "Herkes gibi benim de borçlarım var ve bankaya başvurdum. Evimi ipotek ettirdim ve yapılandırdım. Olay bu kadar" diye yazdı. (SnobMagazin)



