Serdar Ortaç'tan sonra Mehmet Ali Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı!

Mehmet Ali Erbil hakkında yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları buna teşvik ettiği iddiasıyla ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.

Mahkeme; Mehmet Ali Erbil hakkında ev hapsi kararı vermişti. Serdar Ortaç'tan sonra Erbil'in de ev hapsi kaldırıldı.

Ev hapsi yerine haftada bir gün imza atma yükümlülüğü getirilerek adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin Serdar Ortaç 24 Aralık'ta, Mehmet Ali Erbil ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak. Ortaç ve Erbil için 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.