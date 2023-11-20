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Serdar Ortaç TikTok yayınlarından gelen parayı bakın ne yapıyormuş! 'Dünya paralar gönderiliyor' diyerek açıkladı

20.11.2023 14:46 | Son Güncelleme:
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Son dönemde açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla da sık sık gündeme geliyor. Her açıklaması olay olan ünlü isim bu defa TikTok yayınlarından gelen parayı ne yaptığını açıkladı.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Serdar Ortaç, bir süredir yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Her açıklaması ve paylaşımı olay olan ünlü isim TikTok üzerinden açtığı canlı yayınlarla da adından söz ettiriyor.

Önceki gece Etiler'de bir mekanda sahne alan Ortaç, TikTok’ta kendisine gönderilen hediyeleri dağıttığını dile getirdi ve gönderilen paraları ne yaptığını açıkadı. 'Gönderilen hediyeleri de ben ihtiyacı olanlara atıyorum' diyen Ortaç, "Hediye bana lazım değil ki. Dünya paralar gönderiliyor yani. Ben de başkalarına veriyorum." dedi.

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Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde de, "Sıkılınca yayın açıyorum. Milletle dertleşip rahatlıyorum. Psikiyatri kliniği gibi düşünün. Onlar doktor ben hastaymışım gibi. Dert anlatıp dert dinliyorum. Fikir vermek de hoşuma gidiyor. Benim yaptığım hataları yapmasınlar diye uyarıyorum onları" demişti.

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LÜKS EVİNİ ÇALIŞANLARINA BIRAKACAK

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde mal varlığına dair yaptığı açıklama ile uzun süre gündemde kalmıştı. Ünlü şarkıcı “Çoluk, çocuk yok. O yüzden çalışanlara vereceğim. Bir ev var zaten. Onu da onlar paylaşacaklar” demişti.

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Ünlü ismin çalışanlarına bırakacağı evi, İstanbul'un en güzel lokasyonlarından İstinye sırtlarında yer alıyor. Boğaz manzaralı ev, 750 metrekare arsa üzerine kurulu. 8 oda 4 salon, 4 banyo, teraslı, özel kamera sistemli, peyzajlı evi görenler hayran kalıyor.


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