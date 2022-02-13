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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! "40 milyon TL değerinde..."

13.02.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı açıklamalarla tepki çeken Serdar Ortaç sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bir süre önce borçlarını ödediğini açıklayan Serdar Ortaç vasiyetiyle ilgili fikrini söyledi.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı! "40 milyon TL değerinde..."

Şarkıcı Serdar Ortaç Kıbrıs'ta sahne öncesi basın mensupları ile bir araya geldi. Sanat camiasında birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklarken Ortaç'a da bu konuda sorular geldi. "Serdar bey Allah uzun ömürler versin. Birçok kişi vefat etmeden önce vasiyetlerini açıklıyor. Sizin bir vasiyetiz var mı?" sorusuna da ünlü şarkıcı şu yanıtı verdi:

"Ben vasiyetimi daha yazmadım ama buradan söylüyorum kayıtlara geçmesi adına avukatlara da sözlü olarak da ilettim. 40 milyon TL değerinde bir evim var. Ben vefat ettikten sonra kardeşlerim, bütün çalışanlarım ve orkestrama evin satışından hisse dağıtılmasını istiyorum. Bir bölümünü Mehmetçik vakfına, şehitlere dağıtılmasını istiyorum."

BORÇLARINI KAPADI

Serdar Ortaç kumar borcu yüzünden bankaya 10 milyon TL borçlanmıştı. Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'a ise 600 bin TL nafaka borcu bulunuyordu. Serdar Ortaç 2022'nin başında temize çıktığını açıkladı.

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