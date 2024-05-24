Serdar Ortaç yine alkolü fazla kaçırdı, canlı yayın açtı! Yardımcısı müdahale etti ama...

Son dönemdeki açıklamalarıyla tepki çeken Serdar Ortaç konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç açtığı canlı yayınlarla da adından söz ettiriyor.

Sık sık alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı açıklamalar da tepki çekiyor.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRIP...

Dün geceki konserine de alkollü çıkan Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı bu sefer de geçtiğimiz saatlerde yine alkollü bir şekilde TikTok'ta açtığı canlı yayın ile gündeme geldi

Yardımcısının canlı yayını kapat ısrarlarına kulak asmayan ünlü sanatçının yardımcısıyla ters düştüğü anlar dikkat çekti.

Görüntülerde; Ortaç'ın yardımcısının 'Yayını kapatır mısın? Konuşmalarımızın hepsi gidiyor' diye yalvardığı ancak ünlü isim 'Kapatmayacağım anne' diyerek bağırdığı görülüyor.

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının o anlarına 'Yaşlandıkça adam daha çok deliriyor', 'Yazık ama', 'Çok üzülüyorum bu hallerine' gibi yorumlar yapıldı.







