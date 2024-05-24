MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç yine alkolü fazla kaçırdı, canlı yayın açtı! Yardımcısı müdahale etti ama...

Serdar Ortaç yine alkolü fazla kaçırdı, canlı yayın açtı! Yardımcısı müdahale etti ama...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.05.2024 07:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde açtığı canlı yayınlar ile gündeme gelen ve sık sık alkollü halleri ile görüntülenen Serdar Ortaç dün geceki konserinden sonra bu sefer de alkollü şekilde canlı yayın açtı. Yardımcısının ısrarına rağmen canlı yayını kapatmayan Ortaç'ın o görüntüleri yine herkesi şaşırttı.

Serdar Ortaç yine alkolü fazla kaçırdı, canlı yayın açtı! Yardımcısı müdahale etti ama...

Son dönemdeki açıklamalarıyla tepki çeken Serdar Ortaç konserlerine kaldığı yerden devam ediyor. Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden Ortaç açtığı canlı yayınlarla da adından söz ettiriyor.

Sık sık alkolü fazla kaçırıp kendini kaybeden Serdar Ortaç'ın TikTok ve Instagram'da yaptığı açıklamalar da tepki çekiyor.

ALKOLÜ FAZLA KAÇIRIP...

Dün geceki konserine de alkollü çıkan Serdar Ortaç'ın konser görüntüleri sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı bu sefer de geçtiğimiz saatlerde yine alkollü bir şekilde TikTok'ta açtığı canlı yayın ile gündeme geldi

serdar 2

Yardımcısının canlı yayını kapat ısrarlarına kulak asmayan ünlü sanatçının yardımcısıyla ters düştüğü anlar dikkat çekti.

Görüntülerde; Ortaç'ın yardımcısının 'Yayını kapatır mısın? Konuşmalarımızın hepsi gidiyor' diye yalvardığı ancak ünlü isim 'Kapatmayacağım anne' diyerek bağırdığı görülüyor.

serdar 3

O ANLARA YORUM YAĞDI

Ünlü şarkıcının o anlarına 'Yaşlandıkça adam daha çok deliriyor', 'Yazık ama', 'Çok üzülüyorum bu hallerine' gibi yorumlar yapıldı.

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tükendim' dedi, set karıştı... Makyözü çektiği video ile gündem oldu'Tükendim' dedi, set karıştı... Makyözü çektiği video ile gündem oldu
Tarzı olay oldu! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"Tarzı olay oldu! "Bu kıyafeti herkes taşıyamaz"
Kendini böyle savundu! "Kasten vurmadım..."Kendini böyle savundu! "Kasten vurmadım..."
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
En Çok Okunan Haberler
Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Astrolog Meral Güven, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu bildi!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

Korkunç olay çocuklar okuldan alınmayınca ortaya çıktı! Yakınları cansız bedenlerini buldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

F.Bahçeli oyunculara men! Derbinin faturası belli oldu

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Fenerbahçe, Konyaspor-Galatasaray maçı için UEFA'ya başvuruda bulunduğunu açıkladı!

Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor

Kritik teklif kabul edildi! Cezalar artıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.