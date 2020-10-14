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Serdar Ünsal, “Ermenistan ateşkesten faydalanıp dağlık Karabağ’a silah taşıyor”

IĞDIR HABERLERİ  | 14.10.2020 10:30 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın ateşkesi fırsat bilerek uçaklarla Karabağ’a silah taşıdığını söyledi.Serdar Ünsal, “Ermenistan ateşkesi fırsat bilerek Gence şehrine saldırarak sivilleri öldürüyor.

Serdar Ünsal, “Ermenistan ateşkesten faydalanıp dağlık Karabağ’a silah taşıyor”

Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Ermenistan’ın ateşkesi fırsat bilerek uçaklarla Karabağ’a silah taşıdığını söyledi.
Serdar Ünsal, “Ermenistan ateşkesi fırsat bilerek Gence şehrine saldırarak sivilleri öldürüyor. Azerbaycan’ı Gence şehrinde meşgul ediyor. Hem de Erivan’a Rusya, Fransa, Yunanistan ve Irak’ın Suleymaniye şehrinden uçaklarla silah ve paralı asker taşıyorlar. Edindiğimiz bilgilere göre dünden beri Rusya, Fransa, Yunanistan ve Irak menşeli uçaklar Erivan havaalanına sürekli iniş yapıyor. Bu uçaklarda insani yardım götürüyoruz adı altında silahlar ve paralı asker, PKK’lılar vardır. Silah ve terörist dolu olan uçaklar Ermenistan’a inmekteler. Bütün bunları fightradar24 internet sitesinden izleyebilirsiniz. Bu konuda Türkiye ve Azerbaycan gerekli tepkiyi göstermesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ifade ettiği gibi silah ve cephanesi biten Ermenistan, füzeleri ,cephaneyi nerden aldı. Rusya Fransa ve Yunanistan tarafından insani yardım adı altında silah ve cephane gönderildi. Irak’ın Süleymaniye şehrinden de silah ve paralı asker, bölücü terör örgütü gönderilmiştir. Uluslararası kamuoyu bu gerçeği görmeli Azerbaycan’a destek verip Ermenistan’a işgal ettikleri topraklardan çekilmeli demelidir” şeklinde konuştu.

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