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Serdar ve Veliahmet’in parke yolları yenileniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 21.08.2020 13:41 | Son Güncelleme

Vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlayabilmeleri için İzmit’in tüm yollarında üst yapı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi ve Veliahmet Mahallesi’nde deforme olan parke taşlarını yeniledi.İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kontrollü normalleşme döneminde mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların ulaşımlarını rahat bir şekilde sağlayabilmeleri için İzmit’in tüm yollarında üst yapı çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi ve Veliahmet Mahallesi’nde deforme olan parke taşlarını yeniledi.
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kontrollü normalleşme döneminde mahallelerdeki üst yapı çalışmalarına hız verdi. Ekipler, insan yoğunluğunun yüksek olduğu mahallelerde günlük hayatın olumsuz etkilenmemesi adına, deforme olan yollardaki yenileme çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Serdar Mahallesi Dikici Sokak ile Veliahmet Mahallesi Narlık Yokuşu Sokak’ta deforme olan parke taşlarını yeniledi.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dikici Sokak’ta 220 metrekare, Narlık Yokuşu Sokak’ta ise 320 metre kare kilit parke taşı yenileme çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmalarla yollar, hem yaya hem de araç trafiği için daha konforlu hale geldi. Ekipler, belirlenen program dahilinde kentin ihtiyaç duyulan her noktasında üst yapı çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

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