Serdar Yeğin kimdir, kaç yaşında, nereli?

Teşkilat dizisinde Uzay karakterine Serdar Yeğin hayat vermektedir. Uzay, Orta Doğu Tekni Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olup Yale Üniversitesi'nde doktora yapmıştır. Oldukça parlak bir zihne sahip olan Uzay, ekibin analisti olarak görev yapmaktadır.

1998 yılında, lise eğitimi bittikten sonra Ankara'ya giden Serdar Yeğin Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almaya başladı. Buradaki öğrenimine 2 yıl devam eden oyuncu, daha sonra eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'da eğitim almaya karar verdi.

1980 senesinde Bursa'da dünyaya gelen Serdar Yeğin, kamera karşısına ilk defa Azad isimli dizi ile çıkmıştır. Oyunculuk kariyeri çok erken yaşlarda başlayan Serdar Yeğin, lisede tiyatro üzerine eğitimler almış sonra bir süre Bursa Devlet Tiyatrosunda görev almıştır.

Operasyonların planlamasını ve gelişmelerin en iyi şekilde okunmasını görev edinen Uzay, ekip operasyondayken her zaman bir adım sonrasını planlamaktadır.

SERDAR YEĞİN FİLMOGRAFİ

TİYATROLAR

2014 – Soytarılar : R. P Pavelkıc – Tiyatro Seyirlik

2013 – Pygmalion – Bir Kadın Yarattım : George Bernard Shaw – Bursa Devlet Tiyatrosu

2008 – Dalga : Reinhold Tritt – Donkişot Prodükdiy Tiyatrosu

2005 – Köprüden Görünüş : Arthur Miller– İ.Ü Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü

1997 – Kuvvayi Milliye Kadınları : Nezihe Araz – Bursa Devlet Tiyatrosu

DİZİ VE FİLMLER

2016 – Somuncu Baba Aşkın Sırrı (Emir Sultan) (Sinema Filmi)

2015 – 2016 – Kördüğüm (Mert) (TV Dizisi)

2014 – Deniz Seviyesi (Selçuk) (Sinema Filmi)

2013 – Aşk Kırmızı (Emre) (Sinema Filmi)

2012 – 2013 – Huzur Sokağı (TV Dizisi)

2011 – Ay Büyürken Uyuyamam (Doktor Sinan) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Barış Kızıltan) (TV Dizisi)

2010 – Ateşe Yürümek (Fırat) (TV Dizisi)

2008 – Dedektif Biraderler (Ali) (TV Dizisi)

2008 – Bir Varmış Bir Yokmuş (Apo) (TV Dizisi)

2008 – 2010- Adanalı (Tarık) (TV Dizisi)

2007 – Senden Başka (2) (Murat) (TV Dizisi)

2007 – Kınalı Kuzular: Üç Kardeş (Mustafa Kemal) (TV Filmi)

2007 – Kınalı Kuzular: Mustafa Kemal (Mustafa Kemal) (TV Filmi)

2006 – Kınalı Kuzular: Bir Tutam Saç (Üstteğmen Zahit) (TV Filmi)

2006 – Ahh İstanbul (Rüzgar) (TV Dizisi)

2005 – Şaşkın (Çetin) (Sinema Filmi)

2005 – Aşk Oyunu (Kenan) (TV Dizisi)

2004 – Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi)

2003 – Günahım Neydi Allahım (TV Dizisi)

2002 – Her Şey Aşk İçin (TV Dizisi)

2002 – Azad (TV Dizisi)

