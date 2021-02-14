YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Serdivan Belediyesi kar nöbetinde

Serdivan Belediyesi kar nöbetinde

14.02.2021 18:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri; Cumartesi gecesi başlayan ve bugün etkisini arttırarak gün boyu devam eden karla mücadele için tam kadro sahada.Dün gece başlayan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri de teyakkuza geçti.

Serdivan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri; Cumartesi gecesi başlayan ve bugün etkisini arttırarak gün boyu devam eden karla mücadele için tam kadro sahada.
Dün gece başlayan kar yağışı ile birlikte vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için Serdivan Belediyesi karla mücadele ekipleri de teyakkuza geçti. Yüksek kesimlerde etkisini hissettiren kara yağışı ile birlikte küreme ve tuzlama araçları yollara müdahale etti.
Karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre ana arterler ve ara sokaklar başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde çalışırken, Temizlik İşleri ekipleri de sokak hayvanları için seferber oldu. Kar yağışına bağlı olarak yiyecek ve su sorunu yaşamamaları için sokak hayvanları ekiplerce beslendi. Serdivan Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri beslenme ünitelerinin yanı sıra ilçenin belli noktalarına sokak hayvanları için mama ve su bıraktı.
Beklenen kar yağışı ile birlikte kriz merkezinde de hareketlilik başladı. Meteorolojiden gelen veriler burada anlık olarak değerlendirilirken, vatandaşlardan gelen talepler de süratle çözüme kavuşturuluyor. Karla mücadele kapsamında çağrı merkezine gelen vatandaş taleplerine ekipler en hızlı şekilde cevap veriyor. Serdivan Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ekiplerin küreme ve tuzlama çalışmalarına 24 saat devam edeceği belirtilirken; vatandaşlardan gece yaşanacak buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları istendi. Gerekli kişisel önlemlerin alınması noktasında araçlarda kış lastiklerinin yanı sıra zincir bulundurulması hatırlatıldı.
Karla mücadele kapsamında vatandaşların günün her saati 444 54 50 çağrı merkezini arayabilecekleri belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu Hastanede öğrendi! Koronaya yakalandı, hayatı kurtuldu
Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybettiSakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti
1/

Sakarya Namaz Vakitleri 14 Şubat Pazar

İmsak
06:22
Sabah
07:47
Öğle
13:17
İkindi
16:10
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

Sakarya Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Pazar

Ayşem Eczanesi
Adapazari
Demet Eczanesi
Yenikent
Emirhan Eczanesi
Adapazari
Gündoğar Eczanesi
Adapazari
Şentürk Eczanesi
Adapazari
Merve Eczanesi
Akyazi
Gülnihal Eczanesi
Arifiye
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri meteorolojik uyarılar üzerine harekete geçti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Konyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

İstanbul'daki kızının ricası üzerine Amasya'da yaşayan annesinin doğum gününü polisler kutladı

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Muhtar cinayete ortak olmaktan cezaevine girdi

Diğer Haberler

Başkan Soykan İdlib’te

Başkan Soykan İdlib’te

SAGEM faaliyetleri başlatılıyor

SAGEM faaliyetleri başlatılıyor

Sakarya’da yüz yüze eğitime kar engeli

Sakarya’da yüz yüze eğitime kar engeli

Sakarya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Sakarya'da yüz yüze eğitime kar engeli

Vali Kaldırım korona virüs aşısı oldu

Vali Kaldırım korona virüs aşısı oldu

Büyükşehir’den Sokakta Kimse Kalmasın çağrısı

Büyükşehir’den Sokakta Kimse Kalmasın çağrısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.