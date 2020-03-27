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Serdivan Belediyesinin dezenfekte çalışmaları havadan görüntülendi

SAKARYA HABERLERİ  | 27.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için ilçe genelinde dezenfekte noktasında kullandığı araç filosunu güçlendiriyor.Serdivan’daki ana ve ara arterlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadelede son teknoloji püskürtme tankeriyle cadde ve sokakları salgına karşı dezenfekte ediyor.

Korona virüs salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Serdivan Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için ilçe genelinde dezenfekte noktasında kullandığı araç filosunu güçlendiriyor.
Serdivan’daki ana ve ara arterlerde çalışmalarını yoğunlaştıran Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüsle mücadelede son teknoloji püskürtme tankeriyle cadde ve sokakları salgına karşı dezenfekte ediyor. Vatandaşların sağlığını korumak ve kollamak için ilçe genelinde sürdürülen dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam edildiğini belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, “Korona virüs tehdidi oluşmaya başlamadan önce önlemlerimizi alarak hazırlıklarımız tamamladık. Virüsün oluşmasını ya da yayılmasını engellemek adına bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bir yandan korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürürken diğer yandan ekipmanlarımızı da virüse karşı daha çok etkili olması için revize ederek güçlendiriyoruz. Son olarak cadde ve sokaklarda kullandığımız basınçlı püskürtme tankeriyle, ilçemizin her noktası ekiplerimiz tarafından dezenfekte ediliyor. Tüm imkanlarımızla Serdivan’ımız için seferberiz. İnşallah bu süreci en hafif şekilde hep birlikte atlatacağız” dedi.
Basınçlı püskürtme tankerinin virüse karşı etkisi hakkında da bilgi veren Başkan Alemdar, “Hareket ettiği noktadan itibaren hava akımlı jet fan sistemi ile çok daha geniş bir alana etki edebiliyoruz. 200 bar basınçla sisleme yaparak en küçük alanlara bile rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Bu da bize dezenfekte noktasında zaman kazandırarak, daha çok alanda ilaçlama yapabilme olanağı sağlıyor. Bu uygulamayı Türkiye’de hayata geçiren sayılı ilçe belediyelerden biriyiz. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de yeni çalışmaların takipçisi olacağız ve hemşehrilerimizin sağlığı için bu tür uygulamaları ivedilikle hayata geçireceğiz” diye konuştu.

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