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Serdivan’da koronavirüs seferberliği

SAKARYA HABERLERİ  | 16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme

Serdivan Belediyesi koronavirüse karşı başlatmış olduğu mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ülkemizde ilk vaka tespit edilmeden önce hazırlıklarını tamamlayarak ilçe genelinde önlemlerini alan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın da önerdiği talimatlar doğrultusunda koronavirüse karşı uyguladığı dezenfekte çalışmalarını daha da kapsamlı hale getirdi.

Serdivan Belediyesi koronavirüse karşı başlatmış olduğu mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ülkemizde ilk vaka tespit edilmeden önce hazırlıklarını tamamlayarak ilçe genelinde önlemlerini alan Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı’nın da önerdiği talimatlar doğrultusunda koronavirüse karşı uyguladığı dezenfekte çalışmalarını daha da kapsamlı hale getirdi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin, önceden planlanan program kapsamında hafta içi ilaçlama yaptığını belirten Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ekiplerin çalışmalara ara vermeden hafta sonu da çalışmalarını sürdürdüğünü ve vatandaşların özellikle yoğun olarak kullandığı alanları tepeden tırnağa dezenfekte ettiğini söyledi.
Dezenfektede kullanılan ilacın canlılara kimyasal bir tesiri olmadığına da dikkat çeken Başkan Alemdar, Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği ve Sağlık Bakanlığı’nın da onay verdiği gümüş iyonlu organik ilaçla vatandaşların sıklıkla kullandığı alanların ilaçlanarak hijyenik hale getirildiğini vurguladı. Alemdar gerekli tüm tedbirlerin ivedilikle alındığını da ifade ederek herhangi bir aksamaya mahal verilmeden sürecin devam ettirileceğini söyledi.
Koronavis adı altında endişe uyandıracak paylaşımlarda bulunan veya bu durumu suistimal etmek isteyen art niyetlilere karşı vatandaşlara da hatırlatmada bulunan Alemdar, “Koronavirüs risk taraması, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın da ifade ettiği gibi ALO 184’ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı hemşehrilerimizin de duyarlı olmasını istiyoruz. Bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156’ya haber vermesini istiyoruz” dedi.

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