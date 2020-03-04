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Serebral Palsi hastası Çetin'e "Ahbap" ziyareti

İZMİR HABERLERİ  | 04.03.2020 22:04 | Son Güncelleme

Ahbap Derneği gönüllüleri, İzmir'de yürüyemez durumdan annesinin desteğiyle adım atmaya başlayan 15 yaşındaki Serebral Palsi (beyin felci) hastası Çetin Yıldız'ı ziyaret etti - Çetin Yıldız: -"Benim en büyük hayalim olan tek başıma yürümeye başladıktan sonra sevdiğim sanatçı Haluk Levent'in konserine giderek onunla tanışmak istiyorum"

İZMİR (AA) - Sanatçı Haluk Levent'in başkanı olduğu Ahbap Derneği gönüllüleri, İzmir'de yürüyemez durumdan annesinin desteğiyle adım atmaya başlayan 15 yaşındaki Serebral Palsi (beyin felci) hastası Çetin Yıldız'a moral ziyaretinde bulundu.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Kenan ve Nurcan Yıldız çiftinin 2005 yılında dünyaya gelen çocukları Çetin Yıldız'ın doğum sırasında beyni oksijensiz kaldı.

Rahatsızlığı sebebiyle 3 yaşına kadar adım atamayan çocuklarının şikayetlerinin artmasıyla İstanbul'daki bir özel hastaneye başvuran Yıldız çifti, yapılan tetkikler sonucu Çetin'in Serebral Palsi hastası olduğunu öğrendi.

Çetin'in sağlığına kavuşması için onunla fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine gitmeye başlayan anne Nurcan Yıldız, oğlunun bacak kaslarının gelişmesi için evinin oturma odasının bir köşesini yürüyüş parkuruna dönüştürdü.

Annesinin yaptığı bu mücadeleye adım atarak destek veren Çetin, yaşama olan bağlılığıyla tüm Serebral Palsi hastalarına örnek oldu.

Ahbap Derneği'nin İzmir gönüllüleri Çetin'e moral ziyaretinde bulundu.

Çetin'in sevdiği sanatçı Haluk Levent ve eski Fenerbahçeli futbolcu Alex de Souza'nın maskelerini takarak evinin önüne giden grup üyeleri Levent'in şarkılarını söyledi.

Evinin balkonuna annesi Nurcan ve babası Kenan Yıldız'ın yardımıyla çıkan Çetin, grup üyelerinin söylediği şarkılara eşlik etti.

Çetin Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahbap gönüllüleri sayesinde hayatının en güzel sürprizini yaşadığını söyledi.

Evde otururken biran da Haluk Levent'in şarkılarını duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Yıldız, "Ahbap gönüllülerini evimin önünde görünce çok mutlu oldum. Onlar bana büyük moral verdi. Hepsine çok teşekkür ederim. Benim en büyük hayalim olan tek başıma yürümeye başladıktan sonra sevdiğim sanatçı Haluk Levent'in konserine giderek onunla tanışmak istiyorum." dedi.

Anne Nurcan Yıldız ise Çetin'in mutlu olduğunu görünce kendisinin de gözyaşlarına hakim olamadığını ifade etti.

Oğlunun çok azimli bir çoçuk olduğunu dile getiren anne Yıldız, "Adım atabilmek için yıllarca çok mücadele etti. Sonunda başardı. Ahbap gönüllülerinin yaptığı bu ziyaret onu çok mutlu etti." diye konuştu.

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