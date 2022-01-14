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Şeref Eroğlu'ndan Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya ziyaret

14.01.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeref Eroğlu'ndan Antalya Valisi Ersin Yazıcı'ya ziyaret

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı'yı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, Yazıcı'nın makamında gerçekleşen ziyarette Eroğlu'nun, Antalya'nın Türk güreşi için ne kadar önemli olduğunu belirttiği kaydedildi.

Şeref Eroğlu, ziyaretle ilgili, "Antalya bizim için çok önemli, yağlı güreşin beşiği konumunda. Türk güreşinde çok ayrı yeri olan bir ilimiz. Antalya'ya da gelmişken Valimizi ziyaret etmeden gitmek olmazdı. Ata sporumuz güreş ve tarihi sporumuz yağlı güreş üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Kendisine davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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