Şeref Sözü dizisi nerede çekiliyor? Şeref Sözü Adabeyli Adası ve konağı nerede?

Dizi tarihimizde ilk kez 480 bin m2 büyüklüğünde bir ada dizi platosuna dönüştürülürken, mekanda ‘Şeref Sözü’nün etkileyici hikayesine uygun olarak birçok düzenleme yapıldı. Dizinin çekildiği adada iç ve dış mekan olmak üzere 3 bin metrekarelik alan ‘Şeref Sözü’nün dünyasına uygun olarak dekore edilirken, Adabeyli Konağı’nın iç mekanları için adada yer alan turizm tesisi adeta baştan yaratıldı.

Şeref Sözü dizisi İzmir Dikili'deki Kalem Adası'nda çekiliyor. Çekimler, dizi için adeta yeniden inşa edilen 480 bin m2’lik bir adada yapılıyor.

Tolgahan Sayışman, Sude Güler ve Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik, Meltem Gülenç, Umut Kurt, Toprak Sağlam, Bülent Düzgünoğlu, Mert Yavuzcan, Hülya Şen, Nazlı Çetin, Sıla Korkmaz, Begüm Alınca, Sahra Gümüş, Görkem Türkeş’in rol aldığı ‘Şeref Sözü’, zengin oyuncu kadrosuyla olduğu kadar görkemli prodüksiyonuyla da adından söz ettirecek.

Show TV ekranlarında, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü ilk bölümüyle 14 Ekim Çarşamba akşamı izleyiciyle buluştu.

Kostümler için yaklaşık 1500 metre tekstil kullanılırken, 100’den fazla özel çiçek ve bitki ada iç ve dış mekanlarda kullanılmak üzere adaya getirildi. Adabeyli Konağı için birbirinden değerli ressamlar farklı tarzlarda orijinal tablolar çizdi ve Adabeyli Konağı evrensel bir bakış açısıyla post modern bir şekilde tasarlandı.

‘Şeref Sözü’nün Genel Sanat Yönetmeni Nilüfer Çamur projedeki hedefini, “Amaç karakterlere ve hikayeye hizmet ederken özgün olabilmek. Adabeyli Ailesi’nin geleneklerine bağlı, köklü ve çağdaş çizgisini yansıtmak için tüm tasarımlarda bunun altı çizildi.” şeklinde anlattı.



Cevdet Mercan’ın yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Eda Tezcan imzalı ‘Şeref Sözü’, her çarşamba saat 20.00'de SHOW TV ekranlarında olacak!

ŞEREF SÖZÜ KONUSU NEDİR?

Adabeyli Ailesi sahip oldukları adada kendi koydukları kurallar çerçevesinde yaşamaktadır. Cihan Adabeyli; koskoca bir servetin ve toprakların yegane sahibi, atadan kalma bir düzenin temsilcisidir.



Ansızın Adabeyli Adası’na bir telefon gelir ve Cihan Adabeyli’nin tüm hayatı geçmişte canını kurtaran bir adama verdiği şeref sözünü tutma vaktinin gelmesiyle değişir. Arayan İsra’dır. İsra’nın tek bir umudu vardır: Cihan Adabeyli! İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle tüm düzen alt üst olacaktır.

