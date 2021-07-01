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Serel Yereli banyoda iç çamaşırıyla poz verdi

01.07.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurt dışına çıktığından bu yana son derece dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Serel Yereli yine adından söz ettirdi. Yereli külotla banyoda poz verince olay oldu.

Serel Yereli banyoda iç çamaşırıyla poz verdi

Oyuncu olarak başladığı kariyerinde müzik eğitimi almak üzere yurt dışına çıkan ve burada yaptığı çalışmalarla kariyerinde yeni basamaklar tırmanan Serel Yereli, sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Bodrum Masalı isimli dizide oynadığı rolle ünlenen Serel Yereli, İngiltere’de yaşıyor. Instagram’dan paylaştığı fotoğraflarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Yereli, son olarak iç çamaşırlı pozuyla dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

Banyoda küvetin kenarına oturan ve siyah küloduyla aynadan fotoğraf çeken Serel Yereli paylaşımına ise "Deniz kenarında kafayı çektik" notunu düştü.


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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli
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