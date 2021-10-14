Serel Yereli Çeşme'de denize girdiği anları paylaştı

Bir dönem ekranlara gelen 'Bodrum Masalı' isimli dizide can verdiği 'Alara' karakteriyle tanınan Serel Yereli zaman zaman paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Uzun süredir İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Serel Yereli, bir süre önce İzmir'e gelip güzel havanın tadını çıkardı. Mavi mayosuyla denize girdiği anları paylaşan Yereli'ye hayranlarından beğeni yağdı.
'Bodrum Masalı' dizisinden sonra oyunculuğa bırakıp, müzik kariyerine ağırlık veren Yereli'ye hayranları "Anavatana hoşgeldin" yorumları yaptı.
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