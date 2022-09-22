Serel Yereli mini etekli pozlarıyla büyüledi! "Seçtiğim hayata geri döndüm"

İngiltere, Londra'da hayatını sürdüren Serel Yereli, geçtiğimiz aylarda klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla sıkça gündeme gelmişti. Türkiye'de konser veren ünlü isim yurtdışından yapmış olduğu paylaşımlarla çokça konuşuluyor.
İngiltere'de yaşamını sürdürmeye devam eden Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.
Geçtiğimiz günlerde süper minili paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça konuşulan ünlü isim, tatil için geldiği Türkiye'de soluğu Muğla, Bodrum'da almıştı.
Yereli, bu kez mini etekli paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Birden fazla fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan isim, paylaşımına "Seçtiğim hayata geri döndüm" notunu düştü.
İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...
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