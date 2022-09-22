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Serel Yereli mini etekli pozlarıyla büyüledi! "Seçtiğim hayata geri döndüm"

22.09.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz dönemde Londra'ya yerleşen ve orada yaşamaya başlayan oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye dönüş yapıp, burada konser vermişti. Yeniden İngiltere'ye dönüş yapan isim, süper minili paylaşımıyla takipçilerini mest etti.

Serel Yereli mini etekli pozlarıyla büyüledi! "Seçtiğim hayata geri döndüm"

İngiltere, Londra'da hayatını sürdüren Serel Yereli, geçtiğimiz aylarda klibi için çekildiği jartiyerli pozlarıyla sıkça gündeme gelmişti. Türkiye'de konser veren ünlü isim yurtdışından yapmış olduğu paylaşımlarla çokça konuşuluyor.

SEREL YERELİ MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMIYLA TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ!

İngiltere'de yaşamını sürdürmeye devam eden Serel Yereli, paylaşımlarıyla gündem olmayı sürdürüyor.

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Geçtiğimiz günlerde süper minili paylaşımlarıyla sosyal medyada çokça konuşulan ünlü isim, tatil için geldiği Türkiye'de soluğu Muğla, Bodrum'da almıştı.

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"SEÇTİĞİM HAYATA GERİ DÖNDÜM"

Yereli, bu kez mini etekli paylaşımlarıyla takipçilerini büyüledi. Birden fazla fotoğraf karesini takipçileriyle paylaşan isim, paylaşımına "Seçtiğim hayata geri döndüm" notunu düştü.

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İşte Serel Yereli'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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Anahtar Kelimeler:
Serel Yereli Oyuncu
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