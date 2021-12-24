Seren Serengil Christmas kutlayınca tepki çekti! "Cumanız mübarek olsun de..."

Girdiği polemiklerle ve hastalığıyla son dönemde konuşulan isimlerin arasında olan Seren Serengil ameliyattan sonra evine döndü.

Seren Serengil Christmas kutlamasını da evinde dinlenirken ihmal etmedi. Sosyal medyada fotoğraflar paylaşıp "Merry Christmas" yazınca bazı takipçilerinden tepki gördü.

Seren Serengil'e "Onun yerine cumanız mübarek olsun de" yorumları yağınca ünlü isim bu yorumlara yanıt verdi.

Serengil yaptığı açıklamada "Benim anneannem katolik annem çocukluğumdan beri hem kiliseye hem camiye götürmüştür. Anne tarafım ve baba tarafımın dini inanç gelenek göreneklerini harmanlanmış bir şekilde benimsemişimdir çocukluğumdan beri böyle" dedi.



