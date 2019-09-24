Seren Serengil'den bebek açıklaması

Seren Serengil paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Efes'i ve Meryem Ana'yı ziyaret ettik. Dualarımız yaradanımıza" notunu düştü.
Bebek sahibi olmak istediğini yineleyen Serengil, "İnsan hep umut ediyor. Umut hiç bitmiyor. Yine yeniden istiyorsun. Yine 'nasip et' diyorsun. Ben biliyorum doğru zamanı ve doğru yeri..." ifadelerini kullandı.
Serengil'e takipçileri de destek mesajları atmayı sürdürüyor. Bir kullanıcı, "İkizlerin olur inşallah" yorumunda bulundu.
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