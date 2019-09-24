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Seren Serengil'den bebek açıklaması

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
ÜNLÜLER  | 24.09.2019 10:36 | Son Güncelleme

Yaşar İpek ile boşanma sürecinde olan ve geçtiğimiz haftalarda bebeğini kaybeden Seren Serengil şu sıralar İzmir'de tatil yapıyor. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlar yapan Serengil, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Seren Serengil'den bebek açıklaması

Seren Serengil paylaştığı bu fotoğrafın altına, "Efes'i ve Meryem Ana'yı ziyaret ettik. Dualarımız yaradanımıza" notunu düştü.

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Bebek sahibi olmak istediğini yineleyen Serengil, "İnsan hep umut ediyor. Umut hiç bitmiyor. Yine yeniden istiyorsun. Yine 'nasip et' diyorsun. Ben biliyorum doğru zamanı ve doğru yeri..." ifadelerini kullandı.
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Serengil'e takipçileri de destek mesajları atmayı sürdürüyor. Bir kullanıcı, "İkizlerin olur inşallah" yorumunda bulundu.

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