Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden sözler: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Hadise, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü nedeniyle gerçekleşen 'Kız çocukları dünyayı değiştirir' başlıklı konferansta yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.

Unicef Türkiye Çocuk Hakları Savunucusu olan Hadise konuşmasında "Bana yapılan ataklarda güçleniyorum. Sanıyorlar ki ezeceğiz. Yoo siz konuşun yani. Hayat çok kısa, çok güzel bence” dedi.

Hadise'nin sözlerini duyan Seren Serengil ise yaptığı yorumla şoke etti. Daha önce de defalarca kez Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski kocası Rıza Sarraf ile ilişki yaşadığını iddia eden Serengil "Hadise, UNICEF için doğru bir isim değil. Ebru Gündeş’in evine gidip orada Gündeş’in kızını sevip, ardından onun babasıyla birlikte olmuşsun…” dedi.

ŞOKE EDEN METRES GÖNDERMESİ

Arto ise "Annesi zengin kocaya güvenmeyin, kendi ayaklarınızın üstünde durun demiş. O zaman zengin metresi olmak nasıl bir şey oluyor? Onu tenzih ediyorum" dedi.

Seren Serengil ise "Annesini dinlememiş o zaman. Ebru Gündeş'in kocası zengin bir adamdı. Ebru Gündeş yakınlarına 'Benim evime geldi çocuğumu sevdi' diyor" diyerek şoke etti.

