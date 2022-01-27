Seren Serengil'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu itirafı! "Ölsem de gam yemem demişti"

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi herkesi şoke etti. Ünlü çiftin arkadaşları Seren Serengil canlı yayında ikilinin nikahıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı. Seren Serengil Benan Kocadereli'den boşanıp Ece Erken ile ilişki yaşamaya başlayan ve sonra da ünlü sunucuyla evlenen Şafak Mahmutyazıcıoğlu hakkında "Bana göre sevdiği kadını zor durumda bıraktığı için, evlilik düşünmese de onu bu kadar üzüntüsünü ona bu mutluluğu yaşatarak bunu bir borç bildi. Yapması gerekeni yaptı" dedi.

Seren Serengil açıklamasının devamında ise "O gün bana ilk defa kendimi çok iyi hissediyorum dedi. Ölsem de gam yemem dedi. Hiç unutmayacağım. Çok sevdi. Ben o sebeple hep yanlarında durdum" itirafında bulundu.

Canlı yayında zor anlar yaşayan Seren Serengil "Bodrum'a yerleşmeyi planlıyorlardı. Sakin bir hayat planlarken... O kadar da temiz biriydi. İyi bir insandı. Eski eşine de sabır diliyorum" dedi.





